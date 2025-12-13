Nam Long chào bán 3 triệu cổ phiếu 'ế' cho 282 cá nhân

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán 100,1 triệu cổ phiếu ra công chúng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.



Trong thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 27/10 đến 17/11/2025, cổ đông Nam Long đã đăng ký và nộp tiền mua 97,1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 97% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Còn hơn 3 triệu cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua sẽ được tiếp tục phân phối cho 282 cá nhân trong thời gian từ 15-18/12/2025. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong danh sách 282 cá nhân tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu, ông Trần Thanh Phong dự mua 1,1 triệu cổ phiếu; ông Cao Tấn Thạch dự mua 225.000 cổ phiếu và bà Nguyễn Thanh Hương dự mua 135.000 cổ phiếu. Hầu hết các cá nhân còn lại đăng ký mua từ vài nghìn đến vài chục nghìn cổ phiếu.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, NLG ước tính thu về hơn 2.500 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 4.852 tỷ đồng.

Dự án Izumi City của Nam Long

Về phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán, Nam Long sẽ dùng khoảng 640 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ tài chính; 1.597 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư các dự án do Nam Long và công ty con sở hữu; 265 tỷ đồng còn lại được rót vào hai công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng, gấp 8,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với 9 tháng đầu năm trước.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 6,4% so với đầu năm, xuống còn gần 28.387 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 17.852 tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, 1.442 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 5.550 tỷ đồng vay dài hạn.