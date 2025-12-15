Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu tăng gần 200% trong 1 tháng bất ngờ bị HoSE cắt margin

15-12-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu tăng gần 200% trong 1 tháng bất ngờ bị HoSE cắt margin

Tính đến 12/12/2025, danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm 70 mã.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam bị cắt margin do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá thời hạn quy định. Trước đó, HID từng gây chú ý với chuỗi 14 phiên tăng trần, thị giá bứt phá gần 200% trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên sau giai đoạn tăng nóng giá cổ phiếu đã điều chỉnh giảm 4 phiên liên tiếp.

Cổ phiếu VPX của CTCP Chứng khoán VPBank cũng nằm trong danh sách không được giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Ngày 11/12, VPBankS chính thức niêm yết gần 1,9 tỉ cổ phiếu trên HoSE, mã chứng khoán VPX, giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động phiên đầu tiên ±20%.﻿

Tính đến 12/12/2025, danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm 70 mã. Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 15/12– 19/12: Hai ngân hàng "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 51%

Lịch chốt quyền cổ tức 15/12– 19/12: Hai ngân hàng "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 51% Nổi bật

Nóng: MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026

Nóng: MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026 Nổi bật

“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng

“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng

00:06 , 15/12/2025
Đằng sau cú rơi gần 100 điểm trong 4 phiên của VN-Index: Chuyên gia chỉ ra một rủi ro cần lưu ý

Đằng sau cú rơi gần 100 điểm trong 4 phiên của VN-Index: Chuyên gia chỉ ra một rủi ro cần lưu ý

00:01 , 15/12/2025
Nhà đầu tư có nên 'bắt đáy' sau pha VN-Index chao đảo?

Nhà đầu tư có nên 'bắt đáy' sau pha VN-Index chao đảo?

20:55 , 14/12/2025
ACBS lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

ACBS lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

18:32 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên