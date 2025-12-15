Cổ phiếu tăng gần 200% trong 1 tháng bất ngờ bị HoSE cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam bị cắt margin do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá thời hạn quy định. Trước đó, HID từng gây chú ý với chuỗi 14 phiên tăng trần, thị giá bứt phá gần 200% trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên sau giai đoạn tăng nóng giá cổ phiếu đã điều chỉnh giảm 4 phiên liên tiếp.

Cổ phiếu VPX của CTCP Chứng khoán VPBank cũng nằm trong danh sách không được giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Ngày 11/12, VPBankS chính thức niêm yết gần 1,9 tỉ cổ phiếu trên HoSE, mã chứng khoán VPX, giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động phiên đầu tiên ±20%.﻿

Tính đến 12/12/2025, danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm 70 mã. Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…