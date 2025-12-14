ACBS lên kế hoạch chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2025.



Theo đó, ACBS dự kiến phát hành trái phiếu ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng khối lượng 30 triệu trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Dự kiến sẽ có 03 đợt phát hành, số lượng trái phiếu phát hành và kỳ hạn mỗi đợt khác nhau, cụ thể như sau:

Nguồn: ACBS

Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2025 đến quý IV/2026. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100.000 đồng, nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 1 triệu đồng.

Phương thức áp dụng lãi suất cố định và/hoặc hoặc thả nổi, tối đa 7,5%/năm, tùy thuộc từng đợt phát hành. Trong đó đợt 1 dự kiến áp dụng lãi suất cố định.

ACBS có quyền mua lại tối đa 100% khối lượng trái phiếu từ ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền huy động được từ trái phiếu sẽ dùng 100% phục vụ cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Trong diễn biến mới đây, ACBS quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Lê Hoàng Tân và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh chi nhánh Mạc Đĩnh Chi - Phòng Kinh doanh & CSKH01 đối với bà Đinh Nguyễn Hoài Hương cùng từ ngày 12/12/2025.

Hồi tháng 11/2025, ACBS bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 410/QĐ-XPHC ngày 12/11/2025.

Theo đó, ACBS bị phạt tiền 275 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể, Bản công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành trái phiếu ngày 23/7/2024 và ngày 21/8/2024 đối với Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam năm 2024 (do ACBS tư vấn hồ sơ chào bán) có nội dung không đầy đủ:

Tại khoản 1.0 Mục IV Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định.

Bên cạnh đó, ACBS còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025, Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.

Do đó, ACBS bị phạt tổng số tiền 340 triệu đồng.