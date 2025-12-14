Một cổ phiếu vừa tăng "nóng" 240% bất ngờ bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trong đó, mã HID của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam bị HOSE cắt margin do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Đây có thể là thông tin không thực sự tích cực đối với cổ phiếu HID trong bối cảnh mã này vừa có giai đoạn nổi sóng với nhiều phiên tăng kịch trần. Thị giá phi nhanh từ vùng 3.300 đồng/cp hồi đầu tháng 10 lên đỉnh 11.150 đồng/cp trong đầu tháng 12, tương ứng mức tăng gần 240% trong vòng 2 tháng.

Hiện giá HID đã hạ nhiệt đôi chút, chốt phiên 12/12 đạt 8.460 đồng/cp.

Đà tăng của cổ phiếu cung thúc đẩy thanh khoản đi lên. Trước đó, giao dịch tại HID khá èo uột, chỉ duy trì khoảng vài chục nghìn cổ phiếu. Hơn 1 tháng gần đây thanh khoản tại mã chứng khoán này cũng trở nên sôi động đáng kể so với giai đoạn trước, khối lượng mua bán vượt lên trên mức 1 triệu đơn vị mỗi phiên.

Cùng với HID, mã VPX - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank cũng bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch margin do niêm yết dưới 6 tháng.

1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã chính thức niêm yết trên HoSE từ phiên 11/12 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cp, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%. Sau 2 phiên, VPX hiện lùi về mức 30.300 đồng/cp.

Tính đến 12/12/2025, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 70 mã. Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…