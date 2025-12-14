Chứng khoán EVS bị xử phạt do vi phạm quy định về đầu tư, phát hành trái phiếu

Ảnh minh họa

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán EVS (Chứng khoán EVS).

Theo đó, Chứng khoán EVS bị phạt tiền 60 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 6/11/2025, doanh nghiệp bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 25/9/2025, Chứng khoán EVS thực hiện đầu tư 4.130.000 cổ phiếu Công ty CP G-Automobile (MCK: GMA), tương ứng 20,65% cổ phiếu đang lưu hành.

Phạt tiền 40 triệu đồng do có hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định. Đến thời điểm 06/11/2025, Công ty chưa thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời gian quy định. Ngoài ra, Chứng khoán EVS bị đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 2 tháng đối với hành vi này.

UBCKNN cũng xử phạt hành chính Chứng khoán EVS số tiền 65 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ (Trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, Công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ của Công ty); 275 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Một số hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định); 60 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023; 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT công ty.

Doanh nghiệp này còn bị phạt 275 triệu đồng do có hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/9/2025, Chứng khoán EVS cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền 175 triệu đồng vì báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 năm 2024; 31/01, 28/02, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9 năm 2025.

Doanh nghiệp bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổng số tiền phạt đối với Chứng khoán EVS là: 1,135 tỷ đồng.



