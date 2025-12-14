Giám đốc Tether châu Á: Doanh nghiệp Trung Quốc đã dùng crypto mua hàng từ châu Phi, Mỹ Latinh, còn Việt Nam chưa có "cửa" thanh toán

Tại Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 của Vietnamfinance hôm 12/12, bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tether cho rằng dù Việt Nam đã có Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa và Nghị quyết 22 về Trung tâm Tài chính Quốc tế, nhưng vẫn còn những điểm chưa rõ ràng trong cách thức vận hành.

"Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư mà chúng tôi trao đổi vẫn còn mơ hồ trước các câu hỏi cơ bản, chẳng hạn: stablecoin – một loại tài sản mã hóa có quy mô lưu hành lớn và là trụ cột của thị trường – hiện được phân loại như thế nào, được niêm yết và giao dịch ra sao trên các sàn giao dịch tài sản mã hóa", bà Quỳnh dẫn chứng.

Ngoài ra là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn của tổ chức lưu ký, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, cũng như cơ chế cấp phép cho các nền tảng token hóa và hạ tầng on-chain.

Bà Quỳnh dẫn chứng, tại Nhật Bản, sau khi làm rõ các định nghĩa pháp lý vào năm 2023, chỉ trong vòng 12 tháng đã có hơn 54 định chế tài chính tham gia thị trường tài sản mã hóa. Tương tự, Dubai và Abu Dhabi sau đại dịch đã chủ động tạo cơ chế mở cho tài sản mã hóa, thu hút nhiều doanh nghiệp chuyển trụ sở đăng ký từ Hong Kong và Singapore sang khu vực UAE.

Đại diện Tether cho hay Việt Nam đã đạt tỷ lệ thanh toán không tiền mặt tại đô thị trên 70%, tuy nhiên hệ thống ngân hàng và các nền tảng blockchain hiện vẫn vận hành như hai hệ sinh thái song song, chưa thực sự kết nối.

Trong khi đó, các quốc gia đi đầu như Singapore và Hong Kong đã giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp trực tiếp các đối tác on-ramp/off-ramp, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa tài sản mã hóa và tiền pháp định ngay trong hệ thống ngân hàng. Điều này tạo ra dòng chảy thông suốt cho thanh toán quốc tế, thương mại dịch vụ và kiều hối.

"Dòng vốn tài sản mã hóa đang chảy mạnh từ Mỹ Latin và châu Phi về Hong Kong. Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc và châu Á khi xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực này, các đối tác nhập khẩu ngày càng có xu hướng thanh toán bằng tài sản mã hóa. Trong khi đó, doanh nghiệp tại Việt Nam và Đài Loan hiện chưa có khung pháp lý cho phép nhận thanh toán bằng tài sản mã hóa để hợp thức hóa hồ sơ kế toán và pháp lý. Vì vậy, các trung gian tại Hong Kong và Singapore đang đứng ra nhận tài sản mã hóa từ bên nhập khẩu, sau đó phát hành LC và thanh toán cho bên xuất khẩu bằng USD. Nếu Việt Nam không sớm mở cửa, toàn bộ giá trị gia tăng này sẽ nằm ngoài lãnh thổ và doanh nghiệp Việt Nam không hưởng được lợi ích", bà Hương Quỳnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Tether cho biết thanh khoản là yếu tố sống còn để thị trường tài sản mã hóa vận hành trơn tru. Với Nghị quyết 05, theo bà, cần có hướng dẫn cụ thể hơn về việc các sàn giao dịch trong nước được phép tương tác với thanh khoản quốc tế như thế nào, vai trò và mô hình hoạt động của nhà tạo lập thị trường, cũng như cơ chế đánh giá rủi ro khi kết nối với sàn giao dịch nước ngoài hoặc các pool thanh khoản quốc tế.

Đại diện Tether cũng mong muốn thấy cơ chế quản lý rõ ràng đối với hoạt động thanh toán xuyên biên giới liên quan đến tài sản mã hóa, nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ.

Điểm cuối cùng là cần tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch thông tin. Thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn báo cáo, công bố thông tin và giám sát theo thời gian thực, kết hợp các giải pháp truy vết giao dịch phi pháp trên blockchain, bà cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch, thậm chí minh bạch hơn cả thị trường truyền thống.

Tether hiện là đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, với quy mô phát hành khoảng 185 tỷ USD, phục vụ hơn 500 triệu người dùng toàn cầu. Tether hiện đang làm việc với hàng triệu doanh nghiệp và hơn 50 cơ quan quản lý, thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, Tether đã làm việc với chính quyền TP. HCM và Đà Nẵng, hướng tới phát triển các nền tảng và ứng dụng liên quan đến tài sản mã hóa trong trung tâm tài chính.