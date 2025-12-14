Nhà đầu tư có nên 'bắt đáy' sau pha VN-Index chao đảo?

Sau chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp, chứng khoán trong nước đã quay đầu điều chỉnh mạnh, VN-Index đối mặt áp lực cung lớn quanh vùng đỉnh lịch sử. Chỉ số chính kết tuần tại mốc 1.646 điểm, giảm 5,42% so với kết tuần trước, qua đó xóa tan phần lớn thành quả tăng điểm tích lũy trong gần một tháng trước đó.

Diễn biến tiêu cực của thị trường đi kèm với áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại . Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6.000 tỷ đồng trên HoSE, tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu VPL, VIC và STB. Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng đáng kể, bên cạnh FPT và MBB, song lực đỡ này là chưa đủ để cân bằng áp lực bán trên diện rộng.

Áp lực điều chỉnh lan rộng nhiều nhóm ngành, trong đó bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhóm Vingroup không còn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Đáng chú ý, chính các cổ phiếu từng là trụ cột dẫn dắt đà tăng của thị trường trong những tuần trước lại trở thành tâm điểm bán ra. Riêng ba mã VRE, VPL và VHM đã lấy đi gần 25 điểm của VN-Index trong tuần.

Giới phân tích nhận định, nhịp điều chỉnh mạnh lần này xuất phát từ tâm lý thận trọng gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử, kết hợp với áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao trong giai đoạn cuối năm đã tạo thêm sức ép lên dòng tiền, khiến nhà đầu tư có xu hướng thu hẹp vị thế và ưu tiên bảo toàn lợi nhuận.

Xét theo diễn biến kỹ thuật, sau khi hồi phục mạnh từ vùng 1.580 điểm lên 1.760-1.795 điểm, tương ứng đỉnh tháng 10, VN-Index đã hình thành đỉnh ngắn hạn và cũng có thể xem là vùng đỉnh kỳ vọng của năm.

Độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực sau giai đoạn luân phiên phục hồi. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, từ bất động sản, bán lẻ, dầu khí, cảng biển đến chứng khoán, khu công nghiệp, ngân hàng, công nghệ, phân bón và thép.

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree - cho rằng, VN-Index vừa trải qua một tuần giảm sốc với mức giảm hơn 94 điểm - đánh dấu tuần điều chỉnh mạnh nhất kể từ tháng . Trong khi đó, thị trường chứng khoán thế giới lại diễn biến vô cùng tích cực khi cả Dow Jones và S&P 500 đều lập đỉnh lịch sử mới.

Một tín hiệu đáng chú ý là thanh khoản tăng mạnh vào cuối phiên thứ 6, nhiều khả năng phản ánh hành động cắt lỗ của nhà đầu tư cá nhân. Điều này cho thấy thị trường có thể đang bước vào pha rũ bỏ của nhịp điều chỉnh hiện tại, đặc biệt khi nhiều cổ phiếu - nhất là nhóm chứng khoán và bất động sản đã rơi về vùng quá bán.

“Với bối cảnh này, tôi cho rằng thị trường có khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật đầu tuần tới và có thể kéo dài đến cuối tháng. Biên độ hồi phục của nhiều cổ phiếu có thể đạt khoảng 10-15%, đặc biệt ở nhóm midcap vốn đã bị bán mạnh và chiết khấu sâu trong thời gian qua. Đây sẽ là nhóm có khả năng phục hồi tốt nhất nếu dòng tiền ngắn hạn quay trở lại”, ông Học dự báo.

Diễn biến lãi suất tiếp tục được giới đầu tư quan tâm. Nhóm phân tích của Chứng khoán Asean dự báo, mặt bằng lãi suất sẽ hạ nhiệt sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu vốn mùa vụ giảm, tạo dư địa giúp thị trường ổn định trở lại. Về trung và dài hạn, triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực nhờ mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, nhờ định hướng duy trì môi trường chính sách nới lỏng, trong đó tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao và năng lượng.

Chuyên gia dự báo, thị trường sẽ tiến vào vùng trạng thái cân bằng sau khi lực cung được hấp thụ hết. Hỗ trợ gần quanh ngưỡng tâm lý 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần là khu vực 1.660 - 1.670 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực bất động sản , ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ - tiêu dùng… Nếu mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025-2026.