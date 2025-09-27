Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh

27-09-2025 - 07:31 AM | Bất động sản

Không chỉ gây ấn tượng với quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu từ 10 tỷ USD, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn đang được triển khai thần tốc với vài trăm sà lan, ô tô, cần cẩu. Nhiều khu vực đã thành hình và bắt đầu làm đường.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 1.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (hay còn gọi là Vinhomes Cần Giờ) do Tập đoàn Vingroup phát triển tại xã Cần Giờ (TP.HCM). Dự án rộng đến 2.870 ha, gấp 3 lần quận 1 cũ và là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 2.

Vinhomes Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, cách Vũng Tàu chỉ khoảng 30 phút đường biển. Hiện việc di chuyển đến dự án còn khó khăn do phải “luỵ phà” Bình Khánh nhưng khi cầu Cần Giờ, tuyến metro hoàn thành, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển vào nội đô chỉ trong 20 phút.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 3.

Vinhomes Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ USD, tương đương với 2 sân bay Long Thành giai đoạn 1. Dự án có chiều dài san lấp ven biển tới 12 km, chỗ rộng nhất khoảng 5,5 km.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 4.

Dự án còn có hàng loạt tiện ích “khủng” như tòa tháp biểu tượng 108 tầng - cao nhất cả nước, biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới rộng 443 ha, cùng Nhà hát “Sóng Xanh” 5.000 chỗ chuẩn quốc tế.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 5.

Nhờ đó, Vinhomes Cần Giờ không chỉ đang làm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng TP.HCM mà còn trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư cả nước.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 6.

Theo chị Thanh, quản lý khu nghỉ dưỡng cạnh Vinhomes Cần Giờ: “Khoảng 2 tháng nay, nhiều nhà đầu tư nườm nượp kéo đến khảo sát, có đoàn cả nghìn người. Khách sạn quanh đây hầu hết cháy phòng cuối tuần”.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 7.

Còn theo Bà Phước, một người dân địa phương, chia sẻ: “Kể từ khi dự án triển khai, giá đất ở đây ‘sốt’ trở lại. Đất thổ cư mặt tiền khoảng 60 triệu đồng/m², có nơi lên tới 70–80 triệu đồng/m².”

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 8.

Theo ghi nhận, chỉ sau hơn 5 tháng khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã đạt tiến độ vượt bậc. Mặt ngoài giáp biển đã xây dựng kè chắn sóng, luồng tạm dẫn vật liệu.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 9.

Bên trong công trường, hàng trăm máy móc hoạt động liên tục ngày đêm; các xà lan trọng tải lớn vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ san lấp lấn biển. Ô tô tải chạy thành từng đoàn.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 10.

Một số phân khu như The Haven Bay đã hình thành đường nội bộ và bãi tập kết vật liệu. Đây cũng là phân khu dự kiến mở bán đầu tiên của dự án.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 11.

Với quy mô lớn, vị trí chiến lược và nhiều tiện ích “khủng”, dự án đang từng ngày thay đổi diện mạo cho Cần Giờ.

 Toàn cảnh 34 toà chung cư của Masterise tại phía Đông Hà Nội: Độc quyền căn hộ tại 2 đại đô thị, quy mô hàng chục nghìn căn

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Choáng với độ giàu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Choáng với độ giàu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Chủ đầu tư dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam "cầu cứu" khi tiền đất tăng thêm 5.000 tỷ đồng, Sở Tài chính TP.HCM nói "chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị"

Chủ đầu tư dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam "cầu cứu" khi tiền đất tăng thêm 5.000 tỷ đồng, Sở Tài chính TP.HCM nói "chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị" Nổi bật

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng

06:24 , 27/09/2025
Vì sao TP HCM kiến nghị cho phép sử dụng không gian dưới dạ cầu phục vụ mục đích công cộng?

Vì sao TP HCM kiến nghị cho phép sử dụng không gian dưới dạ cầu phục vụ mục đích công cộng?

06:23 , 27/09/2025
Tại sao tổ hợp căn hộ Sun Group Bãi Cháy hút khách khi vừa ra mắt?

Tại sao tổ hợp căn hộ Sun Group Bãi Cháy hút khách khi vừa ra mắt?

20:30 , 26/09/2025
Tháp Orion TT Avio: Vì sao rực rỡ trên thị trường bất động sản khu đông TP.HCM?

Tháp Orion TT Avio: Vì sao rực rỡ trên thị trường bất động sản khu đông TP.HCM?

19:30 , 26/09/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên