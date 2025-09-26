INDOCHINE tự hào trở thành đại lý phân phối Vinhomes Green Paradise

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của INDOCHINE, khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp, đồng thời mở ra cơ hội đưa những sản phẩm mang tầm vóc quốc tế đến với khách hàng trong và ngoài nước.

INDOCHINE – Đồng hành chiến lược, mang sản phẩm đẳng cấp đến khách hàng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, việc INDOCHINE được lựa chọn là Đại lý Chiến lược phân phối Đại đô thị Vinhomes Green Paradise là minh chứng rõ rệt cho năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và chiến lược phát triển bền vững của công ty. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao mà INDOCHINE cam kết sẽ thực hiện bằng tất cả tâm huyết và chuyên môn.

Chính vì thế, INDOCHINE định hướng đồng hành cùng dự án trong suốt chặng đường phát triển, từ khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường cho đến khi dự án đi vào vận hành. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, công ty sẽ mang đến dịch vụ tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi khách hàng có được lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu an cư và đầu tư. Song song đó, INDOCHINE chú trọng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, đồng hành trong suốt quá trình sở hữu và khai thác bất động sản, nhằm gia tăng tối đa giá trị đầu tư.

Bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc INDOCHINE chia sẻ: "Được trở thành Đại lý Chiến lược của Vinhomes Green Paradise là niềm tự hào lớn đối với INDOCHINE. Chúng tôi cam kết không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế mà còn đem lại trải nghiệm dịch vụ khác biệt, tận tâm và minh bạch cho khách hàng. Đồng hành cùng Vinhomes Green Paradise, chúng tôi tin tưởng vào tương lai rực rỡ của Cần Giờ và giá trị bền vững dành cho các nhà đầu tư."

Vinhomes Green Paradise – Tiểu Dubai, Singapore mới của Châu Á

Được quy hoạch trên diện tích hơn 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, Vinhomes Green Paradise với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10 tỷ USD, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị biển đảo Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Nam thành phố và khẳng định tầm vóc của TP.HCM trên bản đồ quốc tế.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị ESG++ xanh - thông minh - sinh thái & tái sinh hàng đầu thế giới

Dự án mang đến không gian sống và nghỉ dưỡng hiện đại với các phân khu đa dạng chức năng, từ trung tâm tài chính - thương mại - văn phòng, khu đô thị sầm uất, đến hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố sang trọng ven biển. Điểm nhấn nổi bật là hồ cảnh quan Paradise Lagoon rộng 443 ha kết hợp biển hồ nhân tạo, cùng tháp Hải Đăng 108 tầng hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc và du lịch mới của TP.HCM. Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise còn tiên phong ứng dụng năng lượng tái tạo, phát triển theo định hướng ESG++ với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh và bền vững.

Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise không chỉ mở ra không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tinh hoa mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho hạ tầng khu Nam TP.HCM. Trong tương lai gần, khi cầu Cần Giờ được triển khai và các tuyến giao thông kết nối hoàn thiện, Cần Giờ sẽ trở thành tâm điểm mới thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc trở thành Đại lý Chiến lược Vinhomes Green Paradise một lần nữa khẳng định INDOCHINE là cầu nối tin cậy giữa chủ đầu tư và khách hàng. Với năng lực triển khai mạnh mẽ, cùng khát vọng kiến tạo giá trị lâu dài, INDOCHINE tin rằng sẽ góp phần lan tỏa thương hiệu Vinhomes Green Paradise, đồng thời đưa dự án trở thành biểu tượng mới của TP.HCM trong hành trình vươn ra biển lớn.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Bất động sản INDOCHINE

Địa chỉ: CT4 Vimeco Tower, phường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0901 789 182