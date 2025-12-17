Đúng 2 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 3 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày

Ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 19/12/2025.

Theo báo cáo, đến ngày 14/12, cả nước có 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật. Trong đó, 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương triển khai.

Tổng mức đầu tư của các dự án lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong số này, 96 dự án sử dụng vốn Nhà nước với quy mô hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng mức đầu tư; 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với tổng vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Buổi lễ dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua các điểm cầu truyền hình trên cả nước. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, mang ý nghĩa tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Điểm cầu trung tâm dự kiến đặt tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội).

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được lựa chọn làm điểm cầu, như: lễ khánh thành một số hạng mục và khai trương chuyến bay đầu tiên của Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM; khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh); lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, đây cũng là dịp tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế mới, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua.



