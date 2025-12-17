Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính khởi công đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu trong 6 tháng nữa

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là UBND TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến cầu – đường vượt biển có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 104.400 tỷ đồng, bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư huy động, không sử dụng vốn đầu tư công. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng theo hình thức BT.

Về thời gian thực hiện, dự kiến công trình khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào quý II/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TP.HCM nhận định dự án có quy mô rất lớn, liên quan và có khả năng tác động đến nhiều lĩnh vực như hàng hải, vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng và quy hoạch.

Do đó, để có đầy đủ cơ sở thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, UBND TP.HCM đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp, cho ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi về UBND TP trước ngày 25/12.

Trước đó, trong tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Vingroup đề xuất tuyến cầu đường vượt biển Cần Giờ có tổng chiều dài gần 15 km. Trong đó, hầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, cầu vượt biển gần 8 km và phần đường dẫn khoảng 3 km. Theo tính toán, sau khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn hơn 10 phút.

Công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn; tăng năng lực khai thác cảng Cái Mép – Thị Vải; giảm tải cho Quốc lộ 51 và đường 965; mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội của khu vực phía Nam TP.HCM.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ, nổi bật là khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise với quy mô khoảng 2.870 ha và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang và sắp được triển khai.

Vào ngày 19/12 tới, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng dự kiến động thổ dự án đường sắt Cần Giờ – Bến Thành, bổ sung thêm một trục giao thông chiến lược kết nối khu vực này với trung tâm thành phố.

Song song với các dự án do khu vực tư nhân đề xuất, UBND TP.HCM cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành trong quý I/2028.

Đối với dự án cầu Cần Giờ (kết nối Cần Giờ – Nhà Bè), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh thủ tục để đủ điều kiện khởi công vào ngày 15/1/2026, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) cũng tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn cho bến Bình Khánh, bao gồm toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và vận hành, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian chờ xây dựng cầu.



