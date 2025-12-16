Sun Property hé lộ dự án đón sóng APEC 2027 tại sự kiện tri ân khách hàng

Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ

"Tôi rất hào hứng khi lần thứ hai được Sun Property mời tham dự sự kiện tri ân khách hàng dịp cuối năm. Sự kiện lần này rất đặc biệt với tôi khi lần đầu được trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo trên chuyến bay từ Hà Nôi của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Chưa kể sức sống của hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc cũng khiến tôi choáng ngợp", nhà đầu tư Nguyễn Long bày tỏ sự hào hứng khi bắt đầu chuyến đi.

Đặt chân tới đảo Ngọc lần này, các khách hàng thân thiết của Sun Property cảm nhận rõ nhịp độ phát triển sôi động của khu vực Nam Phú Quốc: những tuyến đường mới mở rộng, những công trình đang vươn mình và đặc biệt là công trường đại dự án chào đón APEC 2027 đang được Sun Group đẩy mạnh thi công.

Khách mời được tận mắt quan sát tiến độ thi công vượt trội của Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, quy mô 16,06 ha, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, gồm: Công viên APEC, Nhà hát Đa năng và Trung tâm hội nghị & Triển lãm. Bất chấp mức độ phức tạp về mặt kiến trúc và kỹ thuật, tiến độ chung của hai hạng mục chính đã đạt khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng.

Phối cảnh các công trình trọng điểm đón APEC 2027 của tập đoàn Sun Group. Ảnh: Sun Property.

Âm thanh máy móc rộn rã, những khung thép khổng lồ được lắp dựng đồng bộ, tất cả tạo nên diện mạo của một công trình đẳng cấp quốc tế - nơi tiếp đón những nguyên thủ hàng đầu thế giới. Cụm công trình sẽ định hình một Phú Quốc là "trung tâm hội nghị – sự kiện mới của châu Á", chứ không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, trải nghiệm như lâu nay.

Buổi chiều và tối tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) cũng mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc cho các khách mời. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Cầu Hôn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Show diễn đình đám Awaken Sea và Symphony of the Sea tiếp tục đưa khách mời hòa vào không gian trình diễn nghệ thuật – công nghệ đỉnh cao, phản ánh cách Sun Group định vị Nam Phú Quốc như một "sân khấu trải nghiệm" độc đáo bậc nhất Việt Nam.

Cầu hôn – công trình biểu tượng Sun Group kiến tạo tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Những câu chuyện về sự phát triển thần tốc của Phú Quốc tiếp tục được nhắc đến bên bàn tiệc tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, nơi các nhà đầu tư cùng bàn luận về lựa chọn đầu tư sắp tới tại khu vực giàu tiềm năng này.

Siêu dự án "đón sóng" APEC

Mối quan tâm của giới đầu tư về dự án đón sóng phát triển của Phú Quốc sau APEC 2027 đã được giải đáp tại Sự kiện Tri ân Chủ sở hữu Sun Property 2025 tại Ballroom JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa vào ngày 13/12.

Tại Hội nghị, đại diện Sun Group đã chia sẻ bức tranh tổng thể về Nam đảo – khu vực đang sở hữu tốc độ phát triển ấn tượng bậc nhất Phú Quốc. Điểm nhấn là phần hé lộ thông tin dự án tổ hợp căn hộ cao tầng tọa lạc trên sườn núi Ông Quán, nơi sở hữu độ cao tự nhiên hiếm có và tầm nhìn panorama bao trọn những khoảnh khắc đẹp bậc nhất của đảo Ngọc. Từ dự án, cư dân có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ tại Sunset Town – Cầu Hôn, đồng thời đón bình minh tinh khôi từ phía khu đô thị Sun Grand City New An Thoi và Bãi Khem, tạo nên trải nghiệm ánh sáng trọn vẹn hiếm nơi nào có được.

Thông tin ban đầu về dự án Núi Ông Quán được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: Ánh Dương.

Dự án gồm 9 tòa tháp biểu tượng, được lấy cảm hứng từ những vị thần bảo hộ, với kiến trúc là sự giao hòa giữa phong cách Địa Trung Hải và linh hồn Việt cổ. Mỗi tòa tháp mang một cá tính riêng, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, vừa tôn vinh thiên nhiên biển – núi xung quanh. Các căn hộ được bố trí ban công rộng, mặt thoáng lớn, tối ưu tầm nhìn và trải nghiệm sống.

"Nằm tại trung tâm hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí – lễ hội sôi động của Nam Phú Quốc, dự án căn hộ núi Ông Quán không chỉ mang đến chuẩn sống resort giữa tâm điểm Sunset Town mà còn là tài sản giá trị đón đầu APEC 2027, phù hợp để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư khai thác bền vững", đại diện Sun Property chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm "đón sóng" APEC mang lại lợi nhuận tốt trong tương lai. Trên thực tế, những thành phố từng tổ chức APEC hoặc hội nghị quốc tế lớn thường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ ở phân khúc bất động sản du lịch, thương mại và lưu trú trong 12–36 tháng trước và sau sự kiện.

Căn hộ mẫu 1 phòng ngủ dự án Núi Ông Quán. Ảnh: Ánh Dương.

"Sau chuyến đi trải nghiệm, tôi cảm thấy rất tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của bất động sản Phú Quốc, đặc biệt là các dự án đang triển khai tại khu Nam đảo. Chứng kiến các công trình phục vụ APEC đang thành hình, song song với sự xuất hiện của dự án căn hộ mới, tôi tin rằng Phú Quốc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng trong 5 năm sắp tới", chị Lan Phương, nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ.

Không chỉ là lời tri ân chân thành từ Sun Property, "Boarding to Paradise" còn là cơ hội để nhà đầu tư tận mắt thấy được tiềm năng các dự án BĐS của Sun Group trong tương lai. APEC 2027 sẽ báo hiệu cho một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của BĐS đảo Ngọc mà những người đồng hành hôm nay sẽ là những người hưởng lợi sớm.