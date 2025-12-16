Quá nhanh: Shark Lê Hùng Anh sẽ khởi công khu công nghiệp tích hợp AI quy mô gần 350 ha tại quê nhà trong 3 ngày nữa

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp (KCN) Nam Thăng Bình, do CTCP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, Phân khu B – KCN Nam Thăng Bình có quy mô khoảng 346 ha, triển khai tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường (TP Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu Kinh tế mở Chu Lai và khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2025, đồng thời được TP Đà Nẵng đưa vào danh mục các dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Lễ khởi công dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn tất nhiều hạng mục và thủ tục quan trọng, bao gồm khảo sát địa chất, địa hình; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế bản vẽ thi công; đánh giá tác động môi trường; hoàn thiện thủ tục giao đất và được cấp phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc Phân kỳ 1 của dự án.

Song song với công tác chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư đang phối hợp với Trung tâm Phát triển hạ tầng và chính quyền địa phương xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho khoảng 570 hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm tiến độ và sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo định hướng phát triển, KCN Nam Thăng Bình sẽ được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và đẩy mạnh phủ xanh cảnh quan.

Khu công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; chế biến sâu các sản phẩm từ silica; chế biến dược liệu và nông sản phục vụ xuất khẩu. Dự án không tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hướng tới ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (phải) cùng ông Lê Hùng Anh kiểm tra thực tế trước ngày khởi công dự án.

CTCP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch. Ông Lê Hùng Anh sinh năm 1986 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Ông được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 với vai trò nhà đầu tư, đồng hành và hỗ trợ các startup Việt mở rộng ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ về định hướng triển khai, ông Lê Hùng Anh cho biết doanh nghiệp quyết tâm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước có tiềm lực, vào khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một khu công nghiệp hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, mở rộng nguồn thu ngân sách địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại chỗ trong thời gian tới", ông Lê Hùng Anh nhấn mạnh.

Chủ đầu tư cũng cam kết thực hiện dự án đúng hoặc sớm hơn thời hạn thành phố. Công ty tích cực phối hợp với địa phương, sở, ngành liên quan nhằm sớm hoàn tất thủ tục, phần việc còn lại, đảm bảo dự án đúng tiến độ.



