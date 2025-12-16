Dragon Capital nâng sở hữu lên gần 10% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 9/12/2025, ba quỹ thành viên của Dragon Capital đã tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 3,07 triệu cổ phiếu DXG, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 21 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 4 triệu cổ phiếu.

Nguồn: DXG

Ở chiều ngược lại, hai quỹ thành viên khác của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 1,7 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 700.000 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 83,3 triệu cổ phiếu lên hơn 109,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,4862% lên 9,8566% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Đất Xanh, kết thúc đợt chào bán vào ngày 9/12/2025, DXG đã hoàn tất chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài 3 quỹ thành viên của Dragon Capital tham gia mua cổ phiếu lần này, còn có quỹ ngoại Victory Holding Investment Limited (VHIL)- thành viên của Tập đoàn VinaCapital cũng tham gia mua nhiều nhất với 65,43 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 5,87% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Phước Sơn.

Công ty CP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là Công ty CP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).

Hoàn thành đợt chào bán này, DXG tăng vốn điều lệ từ 10.206,3 tỷ đồng tăng lên mức 11.141,3 tỷ đồng.



