Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM

16-12-2025 - 08:56 AM | Bất động sản

Khi mạng lưới metro và đường sắt tốc độ cao cùng dồn về một điểm, khu vực chợ Bến Thành sẽ chuyển mình thành “trung tâm của mọi kết nối”, giữ vai trò dẫn dắt giao thông công cộng TP.HCM trong tương lai.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 1.

Khu vực quanh chợ Bến Thành vốn là điểm đến mang tính biểu tượng của TP.HCM, nơi hầu như mọi du khách đều đặt chân khi đến thành phố mang tên Bác. Đặc biệt, giao lộ phía trước được nâng cấp và ga metro hình thành tạo nền tảng cho mạng lưới metro đa tuyến trong tương lai. Qua đó, nó càng làm củng cố vị thế “trung tâm của trung tâm”.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ga Bến Thành được quy hoạch trở thành điểm hội tụ tự nhiên của các tuyến metro trong tương lai. Từ ga này, Metro 1, Metro 2, Metro 3A, Metro 4 và tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành- Cần Giờ sẽ kết nối trực tiếp, hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đa tuyến của TP.HCM.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 3.

Trong 5 tuyến trên thì metro số 1 là tuyến duy nhất đã đi vào hoạt động. Sau gần một năm vận hành, Metro số 1 đã giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng lưu lượng hành khách qua trung tâm. Ga Bến Thành giữ vai trò trung chuyển chủ lực, chuẩn bị kết nối với các tuyến tiếp theo.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 4.

Tiếp sau Metro số 1, Metro số 2 dài hơn 11 km, gồm 11 ga và depot Tham Lương, tổng vốn gần 48.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 1/2026, tức là chỉ sau một tháng nữa. Tuyến sẽ nối trung tâm với khu Tây Bắc, giảm tải các trục đường chính và củng cố Bến Thành là trung tâm trung chuyển.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 5.

Metro số 3A kết nối trung tâm với khu Tây Nam qua đường Võ Văn Kiệt, hỗ trợ phát triển các khu đô thị mới và cảng biển. Ga Bến Thành là điểm đầu, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển đa hướng.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 6.

Metro số 4 dài hơn 47 km, gồm hơn 25 km ngầm và gần 22 km trên cao, đi qua nhiều khu vực trung tâm như Kênh Nhiêu Lộc, Nguyễn Văn Trỗi, và kết nối Khu đô thị Hiệp Phước. Dự án do Sovico đề xuất, giúp giảm áp lực giao thông và củng cố Bến Thành là trung tâm trung chuyển lớn.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 7.

Tuyến Bến Thành – Cần Giờ dài khoảng 53 km, tổng vốn hơn 3 tỷ USD, sử dụng tàu tốc độ thiết kế 350 km/h. Dự án do VinSpeed đề xuất, khởi công 19/12/2025, dự kiến khai thác thương mại đầu 2028.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 8.

Để chuẩn bị hạ tầng cho khu vực sẽ ngày càng trở nên quan trọng, TP.HCM đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để nâng cấp khu khu lõi. Ga Metro Bến Thành vốn nằm ngay “trung tâm của trung tâm” – nay tiếp tục trở thành trung tâm của các giao điểm metro, giữ vai trò kết nối trọng yếu khi nhiều tuyến mới hội tụ về đây trong giai đoạn tới.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 9.

Ga Metro Bến Thành, với mức đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng, đang trở thành một biểu tượng mới của giao thông TP.HCM nhờ quy mô lớn và vị trí trung tâm. Công trình tạo bước ngoặt cho hạ tầng đô thị khi mạng lưới metro vận hành, biến nơi đây thành điểm trung chuyển quan trọng bậc nhất của thành phố.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 10.

Bên cạnh ga, đường Lê Lợi được chỉnh trang, đồng bộ với không gian ga Bến Thành, cải thiện giao thông, kết nối trực tiếp các tuyến metro và tạo hành lang đi lại thuận tiện, phát triển thương mại.

Khu vực vốn là trung tâm của trung tâm, tương lai sẽ là giao điểm của 5 tuyến metro và đường sắt cao tốc ở TP.HCM - Ảnh 11.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ kết nối trực tiếp với ga Bến Thành, góp phần tăng nhộn nhịp, hấp dẫn thương mại khu vực trung tâm.

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu? 

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

