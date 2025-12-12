Kỷ lục của Metro Bến Thành - Cần Giờ: 2 tháng đã hoàn tất các điều kiện đầu tư

Trả lời chất vấn về hạ tầng giao thông của TP.HCM tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X ngày 10/12, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thành phố chuẩn bị rất kỹ chiến lược về giao thông, nhất là hệ thống hạ tầng khung.

Thành phố đang đầu tư hệ thống giao thông rất lớn, bao gồm các tuyến metro, các tuyến đường kết nối vùng, liên vùng như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc như TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành...

Metro Bến Thành - Cần Giờ đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ đi trên cao, đi song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đặc biệt, với đường sắt đô thị, ông Lâm cho biết TP.HCM đã chuẩn bị hành trang rất kỹ để làm hệ thống tàu điện ngầm, xác định phải đầu tư cực kỳ lớn cho loại hình giao thông này để giải quyết giao thông đô thị và đồng bộ hạ tầng.

Từ khi Nghị quyết 188 của Quốc hội được ban hành, TP.HCM đã áp dụng cơ chế rút gọn rất mạnh, rất đặc biệt trong đầu tư đường sắt đô thị. Điển hình là tuyến Metro Cần Giờ - Bến Thành được triển khai nhanh nhất lịch sử. Chỉ trong 2 tháng, các sở ngành đã hoàn tất các điều kiện trình UBND TP thông qua chủ trương đầu tư. Ngày 19/12 tới, thành phố sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm, trong đó có Metro Bến Thành - Cần Giờ.

Thành phố cũng đã chuẩn bị, cân đối được nguồn vốn đảm bảo để đến 2030, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đô thị hoàn thiện về cơ bản và đảm bảo kết nối vùng.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công tháng 1/2026 và nhiều tuyến khác đang trong giai đoạn chuẩn bị để khởi công thời gian tới. Trong đó, ít nhất gần 180km phải hoàn thành vào năm 2030 và khoảng 300km tiếp theo sẽ hoàn thành vào 2035.

Các tuyến sẽ đầu tư và hoàn thành đến 2030 là Bến Thành - Tham Lương; Bến Thành - Thủ Thiêm; Thủ Thiêm - Long Thành; Bến Thành - Cần Giờ; Thành phố mới Bình Dương kết nối với Suối Tiên....

Các tuyến metro TP.HCM ưu tiên đầu tư đến 2035. (Nguồn: Sở Xây dựng)

Metro Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng). Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tuyến này có chiều dài hơn 54km, giai đoạn 1 chỉ gồm 2 ga đầu và cuối là ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Dự kiến thời gian di chuyển từ ga đầu đến ga cuối khoảng hơn 13 phút.

Giai đoạn 2 có thêm 4 ga (khi có nhu cầu) gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh cùng 1 depot, 1 trung tâm điều khiển dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Dự án đi qua 8 xã phường của TP.HCM, gồm phường Bến Thành, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, có nhu cầu sử dụng đất khoảng 328,26ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Toàn tuyến dự kiến có 6 đoàn tàu, mỗi tàu 5 toa với sức chứa 600 hành khách sử dụng ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng. Tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, bắt đầu từ 6-23h tất cả ngày trong tuần.

Tuyến metro dài 54km sẽ vượt sông 4 sông: Soài Rạp, Rạch Đĩa, Lôi Giang, Dinh Bà, chạy song song với đường Rừng Sác.

Khi đi vào vận hành năm 2028, dự án dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày có chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Phía Vinspeed dự kiến công trình mất khoảng 2 năm thi công. Nếu thực hiện được, đây sẽ là kỳ tích mới về tiến độ xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.