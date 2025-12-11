TP.HCM: Nguồn cung cao cấp dồn về tay các "đại gia" Masterise Homes, Gamuda Land, Đất Xanh Group

Hơn 70–80% nguồn cung 9 tháng 2025 tập trung vào nhóm chủ đầu tư lớn

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 20.000 căn hộ mới, mức giá trung bình 86 triệu đồng/m² (chưa VAT và KPBT). Phân khúc cao cấp chiếm 62% và hạng sang chiếm 38% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, 5 chủ đầu tư gồm Masterise Homes, MIK Group, Mitsubishi, TSQ Việt Nam và Sun Group chiếm tới 74% lượng hàng mở bán, cho thấy sự tập trung nguồn cung vào nhóm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh. Tỷ lệ hấp thụ sơ cấp của nhóm này cũng đạt mức cao, trung bình 86%.

Nguồn cung sơ cấp cao tầng theo chủ đầu tư tại Hà Nội

Tại TP.HCM, thị trường cũng ghi nhận sự phân cực rõ nét trong phân khúc cao cấp và hạng sang khi hơn 80% nguồn cung mới được dẫn dắt bởi Đất Xanh Group, Gamuda Land và Masterise Homes. Sự chi phối của ba thương hiệu này không chỉ định hình cấu trúc nguồn cung mà còn tạo động lực thanh khoản tích cực, thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ trung bình 84%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của khách hàng vào năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm của các chủ đầu tư dẫn dắt thị trường.

Nguồn cung sơ cấp cao tầng phân khúc cao cấp và hạng sang theo chủ đầu tư tại TP.HCM

Theo ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, xu hướng tập trung nguồn cung này không phải ngẫu nhiên. Chỉ những chủ đầu tư lớn mới có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển và khả năng quản trị rủi ro để triển khai các dự án cao cấp – hạng sang, vốn đòi hỏi chuẩn pháp lý nghiêm ngặt, chất lượng thi công cao và hệ sinh thái tiện ích, vận hành tương xứng. Bên cạnh đó, nguồn cung mới trên thị trường tiếp tục ở trạng thái hạn chế nguồn cung trung cấp và bình dân, phần lớn rơi vào hai phân khúc cao cấp và hạng sang, khiến người mua thực tế không còn nhiều lựa chọn ngoài các dự án của nhóm chủ đầu tư dẫn dắt thị trường.

Uy tín chủ đầu tư tiếp tục là yếu tố phân hóa thị trường

Khảo sát chuyên sâu với nhóm khách hàng đã mua hoặc đang sinh sống tại các dự án chung cư cao cấp và hạng sang tại Hà Nội và TP. HCM cho thấy "Danh tiếng chủ đầu tư", cùng với mức độ minh bạch pháp lý, nằm trong top 5 tiêu chí quan trọng nhất khi người mua cân nhắc lựa chọn dự án. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong hành vi người mua nhà so với ba năm trước, khi yếu tố này chỉ được xem như "một điểm cộng" chứ không phải tiêu chí bắt buộc trong quyết định mua.

Tiêu chí lựa chọn mua chung cư của khách hàng Hà Nội và TP.HCM và theo phân khúc

Dữ liệu khảo sát chỉ ra rằng thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển từ nhu cầu đầu tư ngắn hạn sang xu hướng tích sản bền vững, đặc biệt trong nhóm khách hàng trung – cao cấp. Thay vì "lướt sóng", người mua ưu tiên tìm kiếm những tài sản an toàn, có giá trị ổn định theo thời gian. Trong bối cảnh đó, uy tín chủ đầu tư trở thành điểm tựa then chốt, được người mua đánh giá qua ba nhóm tiêu chí: pháp lý minh bạch và khả năng thực thi dự án trọn vẹn; hệ sinh thái đối tác uy tín từ nhà thầu thi công đến ngân hàng bảo chứng chất lượng và an toàn tài chính; và năng lực vận hành sau bàn giao, bảo đảm trải nghiệm sống ổn định cho cư dân.

Cũng theo khảo sát nhóm khách hàng hiện đang sinh sống tại các dự án chung cư cao cấp và hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM của One Mount Group, các vấn đề liên quan đến vận hành hàng ngày tại dự án, sát sườn với nhu cầu của khách hàng, luôn được đánh giá rất quan trọng với họ.

Đánh giá mức độ quan trọng của các dịch vụ vận hành tại các dự án chung cư

Ông Tiến nhận định, khi thị trường Hà Nội và TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển bền vững, sự phân hóa năng lực giữa các chủ đầu tư sẽ càng rõ nét. Những doanh nghiệp duy trì minh bạch pháp lý, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, giữ vững niềm tin từ khách hàng và duy trì sức hấp thụ tốt ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động. Bởi, "khi chủ đầu tư duy trì được chất lượng vận hành đúng cam kết, mức độ hài lòng và niềm tin của cư dân sẽ tăng cao, tạo hiệu ứng giới thiệu cho các dự án tiếp theo".