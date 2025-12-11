TPHCM: Dời nhà máy khỏi nội đô, quỹ đất khổng lồ sẽ được dùng làm gì?
TPHCM ưu tiên xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội ở khu vực nội thành khi di dời các cơ sở sản xuất, cơ sở công nghiệp.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đến hiệu quả sử dụng đất bảo đảm phù hợp với phạm vi, tính chất của TPHCM (sau sắp xếp) và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, tổ chức rà soát, đánh giá các quỹ đất cơ sở sản xuất trong khu vực nội thành phải di dời để đề xuất chức năng quy hoạch đô thị phù hợp.
Việc này nhằm bảo đảm mục tiêu sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời trên nguyên tắc ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội, bảo đảm sự phát triển đô thị bền vững của thành phố.
Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc không tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án "Tiếp tục kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành để sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội" trong giai đoạn hiện nay.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu việc nghiên cứu xây dựng đề án trong giai đoạn hiện nay không còn mang tính cấp thiết.
Người Lao động