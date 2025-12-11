Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế

11-12-2025 - 10:51 AM | Bất động sản

Khi nhận tiền vào tài khoản cá nhân mà đó là khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì cá nhân đó phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mới đây, Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế - Bộ Tài chính) đã đưa ra hướng dẫn liên quan đến 8 nhóm khoản thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.

Đáng chú ý, trong danh mục 8 khoản thu nhập có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Một điểm đáng chú ý liên quan đến mức thuế chuyển nhượng bất động sản, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, thuế với chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được tính bằng giá mua bán (x) thuế suất 2% như quy định hiện hành.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng Bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu Bất động sản.

Trước đó, trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đã gửi báo cáo giải trình tới các thành viên Chính phủ, làm rõ hàng loạt vấn đề liên quan đến việc đánh thuế thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng Bất động sản.

Bộ Tài chính cho hay, dự thảo Luật Kế thừa quy định hiện hành về phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng Bất động sản đã được áp dụng ổn định. Thu theo phương pháp này có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Đối với đề xuất bổ sung thêm phương pháp tính thuế từ chênh lệch cần phải có đủ thời gian để đánh giá, khảo sát làm dữ liệu đầu vào để đề xuất chính sách.

Thực tế thời gian qua cho thấy, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng Bất động sản cần nghiên cứu tổng thể. Chính sách này phải đồng bộ với quá trình hoàn thiện các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở và hoạt động kinh doanh Bất động sản, hướng tới giải pháp tổng thể như tăng nguồn cung, giảm giá thành. Đồng thời, cần đánh giá kỹ mức độ tác động và bảo đảm phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở dữ liệu cũng như hạ tầng công nghệ thông tin trong đăng ký, chuyển nhượng đất đai và Bất động sản.

Khi có đủ dữ kiện dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện dữ liệu về VNEID thì có thể từng bước thực hiện theo đúng bản chất của thuế là thu trên thu nhập.

Chính phủ dự kiến thí điểm trung tâm giao dịch nhà đất online vào năm 2026-2027, nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản, theo kế hoạch của Bộ Xây dựng. Các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

