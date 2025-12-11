Quá khủng: 670 dự án với tổng vốn đầu tư gần 570.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam đón tin vui

Mới đây, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã làm việc với UBND TP.HCM về kết quả xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc và tiến độ chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, đến nay Thành phố sau sắp xếp đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc định hướng xử lý 670/838 dự án, đạt 80%. Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý là trên 569.062 tỷ đồng.

Trong nhóm 60 dự án, công trình, khu đất thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương, các bộ ngành đã xử lý 31/60, tương đương 51,6%. Nếu chỉ tính riêng dự án thuộc khu vực TP.HCM cũ, tỷ lệ tháo gỡ các dự án thẩm quyền Trung ương là 73% (22/30 dự án).

Theo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, Thành phố đã hoàn thành việc xử lý đối với 11/11 dự án (đạt tỷ lệ 100%), nội dung xử lý đối với từng dự án và quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có tổng cộng 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Hiện nay, UBND thành phố và các ban ngành đang khẩn trương rà soát, tháo gỡ các dự án.

Về tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, UBND thành phố cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành hoàn thiện 08 dự thảo Nghị định liên quan, trong đó Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định thành lập Trung tâm. Đồng thời, TP.HCM và TP. Đà Nẵng đã phối hợp soạn thảo Quy chế hoạt động và hoàn thiện quy trình đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Về trụ sở làm việc, Thành phố chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bố trí tại tầng 6 Tòa nhà 123 Trương Định. Công tác trang bị cơ sở vật chất ban đầu đang thực hiện, đảm bảo kịp đưa vào hoạt động ngày 19/12/2025.

Giai đoạn 2, Trụ sở các cơ quan sẽ đặt tại Tòa nhà số 08 Nguyễn Huệ. Hiện Tòa nhà này đang được thực hiện sửa chữa, cải tạo với 4 tầng và 01 tầng hầm, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Giai đoạn 3 xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế hoàn thiện tại khu vực Thủ Thiêm.

Thành phố cũng đang hoàn thiện các điều kiện hạ tầng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế như rà soát quy hoạch Thủ Thiêm, triển khai hệ thống Internet tốc độ cao, nâng cấp trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, vận hành cổng đăng ký thành viên và trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Hiện Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của hơn 50 đối tác tiềm năng và 20 nhà đầu tư.

Để đảm bảo hiệu quả, TP.HCM kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ nhân sự có kinh nghiệm để hỗ trợ Thành phố vận hành Cơ quan giám sát trong thời gian đầu hoạt động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng theo kết luận của Bộ Chính trị có nhiều tác dụng tích cực như chống lãng phí, đưa vào nền kinh tế nguồn tài chính và đất đai lớn để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo thống kê trên phạm vi cả nước có 2.161 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của 5 địa phương đã tháo gỡ 1.759 dự án, đạt 81%, các dự án còn lại Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ, giải quyết trong năm 2025.

Việc tháo gỡ vướng mắc 1.759 dự án đã đưa vào nền kinh tế khoảng 220.400 tỷ đồng và 6.100 ha đất, góp phần giảm lãng phí rất lớn về nguồn lực tài chính và đất đai.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương thời gian qua TPHCM đã giải quyết được 670/838 dự án thuộc diện xử lý, chiếm tỷ lệ 80%, với tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 569.062 tỷ đồng, diện tích trên 85.500 ha.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là chủ trương đúng đắn của Trung ương và Bộ Chính trị, do đó Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án của doanh nghiệp. TP.HCM cần tham gia đề xuất các giải pháp thực tiễn để đưa vào Nghị quyết.



