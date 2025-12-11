Chưa từng có: Hà Nội sẽ kích hoạt "kỷ lục" hơn 800.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày ngay tuần sau

Tâm điểm đáng chú ý nhất là Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 350.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những quy hoạch đồ sộ nhất tại Hà Nội. Dự án nghiên cứu lập quy hoạch trên diện tích khoảng 16.000 ha, phạm vi triển khai khoảng 10.000 ha, với quy mô dân số dự kiến lên tới 800.000 người.

Khu đô thị được chia thành 4 phân khu chức năng, trong đó nổi bật là đô thị nén TOD kết nối trực tiếp với khu liên hợp thể thao đạt chuẩn quốc tế. Dự án nằm trên địa bàn 12 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa; ranh giới trải từ đường Phan Trọng Tuệ tới vành đai 4, tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và phân khu đô thị C4.

Song song, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 338.000 tỷ đồng cũng được khởi công trong cùng ngày. Dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, diện tích lập dự án khoảng 7.800 ha, trải dài qua 16 phường, xã thuộc hai bên bờ sông Hồng.

Điểm nhấn nổi bật là chuỗi công viên chuyên đề rộng gần 3.300 ha, một trong những quỹ đất công viên lớn nhất từng được đề xuất tại Thủ đô, bao gồm công viên chủ đề, công viên cây xanh và công viên thể dục thể thao.

Tên dự án Chủ đầu tư Vốn đầu tư (tỷ đồng) Khu đô thị thể thao Olympic Chờ cập nhật 350.000 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Chờ cập nhật 338.000 Tuyến đường sắt đô thị số 5 Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội 74.000 Đường kết nối sân bay Gia Bình – Hà Nội UBND TP Hà Nội Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 Liên danh Viglacera – Hoàng Thành – Central 9.300 Tổ hợp Times Square Hà Nội Công ty TNHH Thăng Long Property 5.000 Cải tạo – chỉnh trang công viên sông Tô Lịch UBND TP Hà Nội 4.400

Ở nhóm hạ tầng giao thông, dự án lớn nhất là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài gần 40 km, bao gồm cả đoạn ngầm, trên cao và trên mặt đất, với 20 ga và 2 depot tại Sơn Đồng – Dương Hòa và Hòa Lạc.

Đây là tuyến kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, giữ vai trò trục xương sống trong phát triển giao thông công cộng khu vực phía Tây.

Tiếp đó là tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, dài gần 50 km; riêng đoạn qua Hà Nội dài 28,58 km, bao gồm hơn 8 km tuyến xây mới và hơn 20 km đi trùng với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đường vành đai 3 và cầu Tứ Liên.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối hướng Đông Bắc, giảm tải giao thông quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của vùng Thủ đô.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, Hà Nội sẽ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức PPP với tổng vốn gần 4.400 tỷ đồng, trải dọc 12 phường. Dự án hướng tới hiện đại hóa cảnh quan, tạo không gian công cộng mới và xây dựng hệ sinh thái đô thị xanh ven sông.

Song hành với đó, thị trường nhà ở xã hội đón nhận dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 với tổng vốn 9.307 tỷ đồng, do liên danh Viglacera – Hoàng Thành – Central đầu tư. Quy mô đất sử dụng khoảng 445.886 m², trong đó hơn 165.000 m² dành cho nhà ở. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất phía Bắc Thủ đô, có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung.

Cùng thời điểm, dự án Tổ hợp văn phòng – khách sạn – căn hộ cao cấp Times Square Hà Nội tại số 2 Phạm Hùng, vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, cũng sẽ được khởi công. Dự án có diện tích sử dụng đất 40.000 m², tích hợp các chức năng văn phòng, khách sạn, căn hộ du lịch, chung cư cao cấp và trường học, hứa hẹn bổ sung thêm một tổ hợp dịch vụ – thương mại quy mô lớn tại khu vực phía Tây thành phố.

Với tổng mức đầu tư cộng dồn vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng, loạt dự án được khởi công ngày 19/12 được kỳ vọng tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ về không gian đô thị, hạ tầng giao thông và chất lượng sống của người dân Thủ đô trong nhiều năm tới. Đây cũng là bước đi quan trọng của Hà Nội trong việc mở rộng cấu trúc đô thị, triển khai các định hướng phát triển mới theo quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050.

Tú An