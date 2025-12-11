Chưa đầy 10 ngày nữa, siêu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam 2.870 ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chứng kiến một điều đặc biệt quan trọng

Trong danh sách 79 điểm cầu dự kiến tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đáng chú ý có tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ được khởi công ngay tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Mới đây vào ngày 8/11, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, giao CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Vingroup) làm nhà đầu tư.

Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ (cũ), có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Theo quyết định, tuyến đường sắt có chiều dài hơn 54 km, thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Tuyến đi qua các khu vực quan trọng như Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Về tiến độ triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ quý IV/2025; sau khi được giao đất sạch, nhà đầu tư phải hoàn tất thi công và đưa tuyến đường sắt vào vận hành trong vòng 30 tháng, tức trong năm 2028.

Còn Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) – nơi diễn ra lễ khởi công tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ được xem là siêu dự án bất động sản lớn nhất TP.HCM năm 2025. Dự án có quy mô 2.870 ha, gấp ba lần diện tích quận 1 cũ, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD và dân số quy hoạch khoảng 230.000 người, gấp 3 lần dân số huyện Cần Giờ trước đây.

Sở hữu vị trí độc bản với ba mặt giáp biển, Vinhomes Green Paradise được định hướng trở thành "thành phố trên biển" đầu tiên của Việt Nam. Điểm nhấn nổi bật nhất là tòa tháp 108 tầng, cao 550 m; khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và nằm trong top 10 toàn cầu.

Dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500 vào tháng 3/2025 và chính thức khởi công ngày 19/4/2025, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Bộ Xây dựng tổng hợp 245 dự án, công trình tại 34 tỉnh/thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành trong dịp này (155 dự án khởi công và 90 dự án khánh thành), với tổng mức đầu tư gần 1,35 triệu tỷ đồng.

Cơ quan này đề xuất tổ chức 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại các dự án trọng điểm, trong đó 34 điểm cầu sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và các bộ, ngành tham dự. Điểm cầu trung tâm đặt tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài các điểm cầu chính, những địa phương khác cũng bố trí màn hình theo dõi chương trình phát trực tiếp trên VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo chỉ đạo từ điểm cầu trung tâm.

Tú An