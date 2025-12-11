Dicera Holdings muốn giải thể công ty xây dựng 6 tháng tuổi thành lập cùng TIG

CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động CTCP Dicera Construction (Dicera Cons).

Cụ thể, quyết định giải thể được đưa ra trong bối cảnh dự án mà Dicera Cons được thành lập để triển khai vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để có thể tiến hành thi công.

Theo nguồn tin của PV, ngày 10/9/2025, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Dicera Cons đã có Nghị quyết về việc giải thể công ty. Lý do giải thể là căn cứ vào tình hình thực tế, công ty không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh.

CTCP Dicera Construction (Dicera Cons) được thành lập ngày 10/6/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, ngoài ra còn có kinh doanh bất động sản, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật,... Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Dicera Holdings góp 51 tỷ đồng (tỷ lệ 51%); CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX) góp 48 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và bà Trần Thị Thúy Hằng góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 1%).

Trong một diễn biến khác, mới đây Dicera Holdings đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư đối với ông Phạm Văn Quyền kể từ ngày 2/12/2025 để phân công nhiệm vụ khác.

Ông Quyền có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và các hồ sơ đang thực hiện dở dang cho ông Chu Văn Thanh và Ban phát triển dự án.

Trước đó, Dicera Holdings đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông CTCP Đầu tư Bất động sản Trí Holdings.

Theo đó, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là 36,88 triệu cổ phần, tương đương 99,68% tổng số cổ phần của Bất động sản Trí Holdings, tổng giá trị nhận chuyển nhượng hơn 428,6 tỷ đồng.

Bất động sản Trí Holdings hiện là chủ đầu tư dự án Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tọa lạc tại mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM với tổng diện tích 6.138,6 m2, quy mô xây dựng cao 40 tầng với 688 căn hộ.

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Dicera Holdings dự kiến sẽ động thổ thi công xây dựng dự án nêu trên vào tháng 12/2025.



