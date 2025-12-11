"Đô thị vị nhân sinh" đến Thera Home: Tiến hóa hạ tầng sức khỏe

Chia sẻ với PV, TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, sức khỏe cư dân chính là điều mà cuốn sách "Đô thị vị nhân sinh" của Jan Gehl - kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị nổi tiếng người Đan Mạch - nhấn mạnh: Một thành phố chỉ thực sự hiện đại khi con người trong đó được sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Từ cách nhìn vừa nêu, TS. Trần Xuân Lượng cho rằng sức khỏe không còn là một dịch vụ mà người dân tìm đến khi cần, mà trở thành "hạ tầng sống" - thứ phải được thiết kế ngay từ khi hình thành cấu trúc đô thị.

Ở các thành phố hàng đầu Bắc Âu mà Jan Gehl mô tả, người dân đi bộ nhiều hơn không phải vì thói quen, mà vì quy hoạch đã khiến việc vận động trở thành tự nhiên. Không khí sạch không phải ngẫu nhiên, mà đến từ việc kiểm soát mật độ xây dựng. Và y tế tiếp cận nhanh không phải dựa vào may mắn, mà từ mạng lưới dịch vụ được bố trí trong bán kính rất ngắn. Những thành phố này được người dân yêu thích vì họ cảm thấy khỏe mạnh và được bảo vệ ngay trong từng bước chân trên phố - điều mà bất kỳ đô thị đang phát triển nào cũng phải hướng đến.

Nhìn từ góc độ này, việc đưa hạ tầng y tế tích hợp thẳng vào quy hoạch đô thị trở thành bước thay đổi tất yếu. Khi cư dân có thể tiếp cận chăm sóc sức khỏe chỉ trong vài phút di chuyển, hoặc thậm chí ngay dưới chân tòa nhà, thành phố không chỉ giảm tải rủi ro khẩn cấp mà còn chuyển sang trạng thái chủ động phòng ngừa. Mỗi công viên, hồ nước, vỉa hè rộng rãi, khoảng xanh trong khu dân cư… không còn là "tiện ích phụ" mà là một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Gehl từng nói rằng một đô thị thiếu thiên nhiên là một đô thị khiến con người suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần" - và câu nói ấy đang trở thành kim chỉ nam cho nhiều chiến lược phát triển đô thị hiện đại", TS. Trần Xuân Lượng nhấn mạnh.

Thera Home ra đời từ triết lý "ngôi nhà là một liệu pháp"

Cũng theo TS. Trần Xuân Lượng, nước ta với tốc độ đô thị hóa nhanh, đang đối mặt với thời điểm vàng để định hình lại cách phát triển thành phố. Khi ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và áp lực dân số gia tăng trở thành những thách thức thường trực, việc xây dựng bộ tiêu chí về "đô thị khỏe mạnh", hay Urban Health Index, trở nên cấp thiết không kém gì quy hoạch giao thông hay hạ tầng kỹ thuật. Một thành phố chỉ bền vững khi nó không buộc con người phải thích nghi với sự bất tiện hay rủi ro, mà chủ động nuôi dưỡng họ bằng môi trường sống lành mạnh.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu xuất hiện những mô hình tiên phong, phản ánh xu hướng wellness đang lan rộng trên thế giới: Nhà ở không chỉ để ở, mà để sống khỏe. Đây là bước tiến tự nhiên khi cư dân đô thị ngày càng ưu tiên lối sống cân bằng, giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng. Tại Việt Nam một số tập đoàn hiện đang phát triển bất động sản theo "cuộc đua hạ tầng sức khỏe". Điển hình là Onsen Fuji, một trong những đơn vị đầu tiên tiên phong thực hiện mô hình Thera Home – đưa liệu pháp tự nhiên và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu vào kiến trúc đô thị. Doanh nghiệp hiện đang triển khai ba dự án quy mô lớn theo định hướng wellness living: Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat – mô hình nhà ở dưỡng tâm tiên phong tại Việt Nam, kết hợp onsen, liệu pháp tự nhiên, chăm sóc y tế – điều dưỡng 24/7 và không gian phục hồi thân – tâm – trí. Sự xuất hiện của các dự án này cho thấy hạ tầng sức khỏe không còn là xu hướng đơn lẻ, mà đang trở thành một tiêu chuẩn mới trong phát triển đô thị Việt Nam.

Thera Home ra đời từ triết lý "ngôi nhà là một liệu pháp", đặt con người vào trung tâm bằng ba trụ cơ bản: Tự nhiên - Y học - Tâm hồn. Không gian sống ở đây không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà được kiến tạo như một hệ sinh thái phục hồi thân - tâm - trí.

Ánh sáng sinh học trong từng căn hộ mô phỏng chu kỳ mặt trời để điều hòa nhịp sinh học; ion âm trong không khí giúp cải thiện chất lượng hô hấp; bồn khoáng nóng riêng hỗ trợ thư giãn và chữa lành; vật liệu hữu cơ như gỗ, đá khoáng mang đến cảm giác an lành; những khu vườn thiền, phòng "thiền" âm thanh, phòng tập trung sâu hay Oxy Healing Lounge cho phép cư dân tái tạo năng lượng theo cách tự nhiên nhất. Từng thiết kế nhỏ trong căn hộ – từ sàn kháng khuẩn, nội thất công thái học đến các góc bo tròn - đều được cân nhắc như một "liệu pháp sống".

Điều làm Thera Home thực sự khác biệt nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7, vận hành như "trái tim" của dự án

Điều làm Thera Home thực sự khác biệt nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7, vận hành như "trái tim" của dự án. Nếu nhiều khu đô thị hiện đại chú trọng tiện ích vật chất, thì Thera Home đẩy tiêu chuẩn lên một tầng cao mới: mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện vào bên trong dự án. Cư dân được theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra chỉ số sinh học thường xuyên, và được đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng - kỹ thuật viên y khoa hỗ trợ liên tục, cả trong cấp cứu khẩn cấp lẫn chăm sóc sau điều trị. Chỉ với một nút bấm trong căn hộ, họ có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ y tế bất kỳ lúc nào.

Nhờ đó, ngôi nhà không chỉ là không gian che nắng che mưa, mà trở thành nơi cư dân "sống dưỡng tâm mỗi ngày", nơi họ vừa được chăm sóc tinh thần bằng liệu pháp tự nhiên, vừa được hồi phục, vừa được tái tạo năng lượng - đúng như tinh thần mà một đô thị hiện đại hướng đến: phải là một đô thị khỏe mạnh.

Thera Home không chỉ hòa nhịp với xu hướng thế giới, mà còn cho thấy tương lai của các khu đô thị Việt Nam: nơi hạ tầng sức khỏe không đứng ngoài mà đi thẳng vào cấu trúc cuộc sống, nơi mỗi người được bảo vệ, cân bằng và nuôi dưỡng từ chính ngôi nhà của mình.