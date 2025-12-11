Rivea Residences - Khởi nguyên dòng chảy tinh hoa giữa lòng Hà Nội

Từ thực tế đó, dự án Rivea Residences do Chủ đầu tư MEYGROUP phát triển xuất hiện như một lời giải trọn vẹn cho bài toán hiện đại: kiến tạo môi trường sống tinh tế, nơi con người tìm thấy sự cân bằng và an nhiên mỗi ngày.

Khởi nguyên vị thế tâm điểm

Tọa lạc tại phường Vĩnh Hưng, gần 3ha quỹ đất vàng giáp ranh Hoàng Mai - Hai Bà Trưng, Rivea Hanoi được định vị là khu phức hợp hạng sang nổi bật tại lõi nội đô, nơi đang hình thành trục phát triển chiến lược của thành phố. Từ đây, cư dân sở hữu tầm nhìn 360 độ hướng về hai biểu tượng di sản của Hà Nội: sông Hồng và phố cổ - những giá trị vượt thời gian tạo nên sức sống bền vững cho dự án.

Tâm điểm toàn khu là Rivea Residences - tòa tháp đôi biểu tượng với 618 căn hộ hạng sang, gồm 35 tầng nổi và 4 tầng hầm cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan đa lớp. Dự án được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Chứng chỉ công trình xanh EDGE, với sự hợp tác cùng các đối tác uy tín hàng đầu thế giới như AEDAS (tư vấn kiến trúc và nội thất), Belt Collins (tư vấn thiết kế cảnh quan), YD Illumination (tư vấn ánh sáng), khẳng định hướng đi phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng và nâng tầm chuẩn sống đô thị.

Là dự án tiếp nối thành công của Galia Hanoi, Rivea Residences tiếp tục tái hiện tầm nhìn của MEYGROUP trong việc nâng chuẩn sống đô thị, đem đến những không gian tiện nghi, hiện đại cho cộng đồng cư dân tinh hoa, coi trọng chất lượng sống cân bằng.

Khởi nguyên biểu tượng kiến trúc nghệ thuật

Dấu ấn kiến trúc của Rivea Residences đến từ triết lý thiết kế của AEDAS (Singapore), lấy cảm hứng từ chuyển động mềm mại của dòng nước. Những đường cong uốn lượn, hệ ban công xếp lớp và mặt kính rộng mở tạo nên một công trình vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Điểm nhấn độc đáo nhất là Cầu Khởi Nguyên tại tầng 35, kết nối hai tòa tháp, hình thành biểu tượng "The Dual Genesis" - nơi hai mạch nguồn gặp nhau, khởi tạo dòng chảy tinh hoa giữa bầu trời Hà Nội.

Những chuẩn mực kiến trúc ấy tiếp tục được đưa vào từng không gian sống. Hệ kính hộp full-height chạm trần kết hợp công nghệ Low-E tối ưu ánh sáng, gió và khả năng cách âm cách nhiệt, mang đến bầu không khí trong lành, thoáng sáng - giá trị ngày càng được cư dân thành thị trân trọng.

Những dòng chảy được tái hiện trong ngôn ngữ kiến trúc của Rivea Residences

Khởi nguyên chất sống đa tầng trải nghiệm

Nằm trong quần thể Rivea Hanoi, Rivea Residences thừa hưởng một hệ sinh thái hơn 50 tiện ích nội khu, được thiết kế đa tầng - đa trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư, học tập đến thương mại và giải trí.

Không gian cảnh quan do Belt Collins (Hong Kong) thiết kế được xây dựng như hành trình của một dòng thác, tạo thành chuỗi điểm đến ấn tượng: vườn thiền - yoga tách biệt, vườn Ánh Sáng, vườn điêu khắc nghệ thuật, khu cắm trại trên mây…

Ngọc giữa dòng - dấu ấn nghệ thuật trong lòng dự án

Bên cạnh đó là hệ tiện ích trong nhà được đầu tư chuẩn mực: Hồ bơi 4 mùa 50m chuẩn Olympic ứng dụng công nghệ điện phân muối; Phòng chiếu phim riêng tư, golf 3D private; Business lounge, co-working kết hợp thư viện… Và đặc biệt là mô hình Edutainment Living với Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm ngay trong nội khu mang đến môi trường học tập hiện đại, an toàn và gần gũi cho thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn của Rivea Residences là bộ sưu tập căn hộ Duplex phiên bản giới hạn, sở hữu bể bơi và sân vườn riêng cho từng căn hộ, đặc quyền hiếm gặp cả trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, dự án bố trí 4 tầng hầm vượt chuẩn, đảm bảo 100% chủ nhân sở hữu slot đỗ xe - yếu tố vượt trội so với mặt bằng các dự án nội đô, góp phần giải quyết bài toán thiếu chỗ đỗ xe, vốn là thách thức thường gặp của cư dân sống tại các đô thị lớn nói chung và Hà Nội nói riêng. Hệ thống vận hành đồng thời được triển khai theo tiêu chuẩn cao cấp với 5 lớp an ninh kiểm soát 24/7 và thang máy tốc độ cao, đảm bảo sự an toàn, riêng tư và tiện nghi trong từng nhịp sống.

Khởi nguyên chuẩn sống mới cho Hà Nội

Sở hữu vị trí kết nối chiến lược, kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích đa tầng và tiện nghi sống bền vững, Rivea Residences không chỉ là nơi an cư mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình tái định nghĩa phong cách sống mới cho cư dân tại Hà Nội.

Dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng - nơi tiện nghi hoà quyện cùng thiên nhiên, nơi cuộc sống chậm lại để cảm nhận, nhưng vẫn giữ trọn mạch năng động của thành phố - Rivea Residences là khởi nguyên của một chuẩn sống mới: tinh tế, vững bền và đầy cảm xúc.