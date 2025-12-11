Monbay Hạ Long: Dấu ấn "chuẩn 5H" của Ecoba

Tiêu chuẩn 5H – Nền tảng bảo chứng chất lượng

Ecoba được biết đến như một tổng thầu có kinh nghiệm dày dạn trong việc triển khai các dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Từ những dự án đô thị đồng bộ, hạ tầng khu công nghiệp cho tới công trình nhà ở cao tầng, Ecoba đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường xây dựng.

Với nền tảng kinh nghiệm và chuyên môn đã được bồi đắp trong nhiều năm, Ecoba được giao trọng trách đảm nhận vai trò tổng thầu dự án Monbay Hạ Long - tổ hợp căn hộ cao cấp và hiện đại bậc nhất khu vực phía Đông Bắc, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án có tổng diện tích khu đô thị là 178.900m2 gồm 28 tầng nổi và 3 tầng hầm, cùng hàng trăm căn hộ, biệt thự, liền kề và shophouse, đi kèm hệ thống tiện ích đồng bộ từ công viên, bể bơi, phòng gym đến không gian sinh hoạt cộng đồng. Vị trí "tựa sơn hướng thủy", kết nối trực diện Vịnh Hạ Long, giúp dự án hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành biểu tượng đô thị mới của tỉnh Quảng Ninh.

Với quy mô và tiềm năng của dự án, Monbay Hạ Long đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng thi công. Đáp lại sự kỳ vọng của các chủ đầu tư, Ecoba đã đưa vào dự án Monbay Hạ Long bộ tiêu chuẩn 5H để hiện thực hóa tầm nhìn về một không gian sống bền vững. Đây là bộ tiêu chí do chính Ecoba đúc kết và phát triển, bao gồm: High Safety (An toàn cao), High Durability (Độ bền cao), High Comfort (Tiện nghi cao), High Quality (Chất lượng cao) và Healthful (Tốt cho sức khỏe)

Mô hình quy trình kiểm soát chất lượng 5H của Ecoba

Dựa vào khung hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn 5H được xây dựng thành lộ trình kiểm soát chi tiết: từ lựa chọn vật liệu, giám sát thi công, thí nghiệm định kỳ, đến các bước nghiệm thu nội bộ và kiểm tra chéo giữa các đội thi công.

Chia sẻ về hệ thống kiểm soát chất lượng của Ecoba, Ông Nguyễn Duy Quý - Giám đốc Kỹ thuật cho biết: "Quy trình quản lý chất lượng của Ecoba được thiết kế thành bốn vòng nghiệm thu. Tất cả hạng mục thi công đều được nghiệm thu tuần tự từ kỹ sư phụ trách, giám sát trưởng, trưởng bộ phận cho tới đội ngũ chuyên gia quản lý chất lượng".

Được biết, các chuyên gia Ecoba phối hợp trực tiếp cùng chuyên viên Haseko - đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản của doanh nghiệp, trong vai trò giám sát độc lập, tạo ra cơ chế kiểm soát chéo, khách quan và minh bạch. Nhờ đó, mọi chi tiết nhỏ nhất của công trình đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng đầu ra.

Song song với bộ tiêu chuẩn 5H, Ecoba cũng nghiên cứu và hướng tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong đánh giá chất lượng xây dựng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo khung tham chiếu khách quan cho quá trình kiểm soát chất lượng. Khi được triển khai, các tiêu chuẩn này sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp Ecoba chuẩn hóa quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chủ đầu tư và khách hàng.

Thách thức thi công trên nền địa chất phức tạp

Một trong những điểm đặc thù của dự án Monbay Hạ Long chính là vị trí xây dựng trên nền đất lấn biển. Điều này khiến công tác thi công gặp nhiều trở ngại: Địa chất yếu, độ ổn định kém và mực nước ngầm biến đổi theo thủy triều. Nếu không có giải pháp thi công và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, những biến động địa chất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền vững và tuổi thọ công trình. Đây cũng là lý do Monbay Hạ Long được giới chuyên môn đánh giá là dự án "khó".

Linh hoạt và sáng tạo trong điều kiện khó cũng là một yếu tố cần có của một nhà thầu chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm. Nhằm tháo gỡ những thách thức của dự án Monbay Hạ Long, ông Nguyễn Thanh Tuyền - Giám đốc dự án, cho biết: "Chúng tôi tính toán kỹ từng phương án thi công để vừa đảm bảo tiến độ, vừa khắc phục những khó khăn đặc thù của địa chất ven biển. Đây là điểm khác biệt thể hiện năng lực xử lý tình huống của Ecoba."

Theo đại diện Ecoba chia sẻ, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quan trắc địa chất vận hành liên tục, ghi nhận kịp thời biến động về mực nước và độ lún của nền đất. Song song với đó, các trạm bơm hạ mực nước ngầm được bố trí để duy trì ổn định, hạn chế hiện tượng sạt lở và bảo đảm an toàn cho toàn bộ công trường. Ở những khu vực cần phá đá, Ecoba lựa chọn công nghệ CO2, phương pháp thi công giúp giảm tối đa rung chấn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đào đất và thi công kết cấu bê tông cốt thép tầng hầm. Các mốc chính trong kế hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức thi công, cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của Ecoba trong các điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp.

Đại diện Ecoba nhấn mạnh: "Monbay Hạ Long là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu bước đi chiến lược của Ecoba trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng nhằm đem lại những trải nghiệm sản phẩm ngày càng tốt hơn cho các khách hàng".