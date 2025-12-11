Quần thể Sun Group Bãi Cháy xóa nhòa “ranh giới” cư dân và du khách

Từ điểm du lịch thành nơi đáng sống

"Hè vừa rồi gia đình tôi mới trở lại Bãi Cháy sau 8 năm, nơi này thực sự đã lột xác. Chúng tôi không chỉ tham quan vịnh Hạ Long, tắm biển mà còn được trải nghiệm rất nhiều như: xem pháo hoa, đi chợ đêm, vui chơi tại Sun World Ha Long, check-in tại cảng tàu quốc tế,... Thật tuyệt vời nếu sở hữu một căn hộ tại đây để cuối tuần cả nhà về đổi gió", anh Phan Long (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Long, nhiều khách du lịch đến Bãi Cháy bày tỏ bất ngờ với "diện mạo" mới của bãi biển nổi tiếng này. Trong quá khứ, nơi đây gắn với hình ảnh một bãi biển bình dân, mọi hạ tầng và dịch vụ lưu trú hạn chế. Các khách sạn, nhà nghỉ hay dịch vụ ở mức cơ bản, phục vụ chủ yếu nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Sự xuất hiện của Tập đoàn Sun Group với những công trình biểu tượng, những tiện ích đẳng cấp nằm trong đại đô thị Sun Elite City lần lượt được kiến tạo suốt 1 thập kỷ qua, chính là "bản lề" giúp Bãi Cháy nâng tầm tiềm năng du lịch vốn có. Đó là: Cảng tàu khách quốc tế, Sun World Ha Long, Quảng trường Sun Carnival hay khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long…

Khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long – một trong nhiều tiện ích đẳng cấp thuộc đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property.

Với mô hình "all-in-one", Sun Elite City mở ra một phong cách sống hoàn toàn mới. Cư dân tại đây có thể tận hưởng tất cả tiện ích từ công viên ven biển, bãi tắm riêng, phố đi bộ, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường tổ chức lễ hội, đến chuỗi tiện ích nội khu đa dạng phục vụ mọi lứa tuổi. Trẻ em có sân chơi và công viên rộng lớn, người lớn có khu thể thao – spa – đường dạo bộ, cả gia đình hòa mình vào không gian nghệ thuật và các hoạt động giải trí, trải nghiệm ẩm thực trong bán kính chỉ vài bước chân.

Mỗi ngày sống tại Sun Elite City như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, nơi cư dân cảm nhận nhịp sống năng động mà thư giãn, tiện nghi, được "đóng vai" du khách ngay tại nhà. Trong khi đó, mỗi du khách đến Bãi Cháy lại ao ước được tận hưởng lâu hơn và không bỏ lỡ bất kỳ trải nghiệm nào tại Sun Elite City.

"Sau khi đến Bãi Cháy và tham quan nhà mẫu, nhiều khách du lịch đã quyết định mua căn hộ tại đây. Họ muốn Bãi Cháy không chỉ là "điểm đến" mà là "chốn đi về". Trong tương lai gần, khi hạ tầng giao thông kết nối khu vực và các hạng mục trong quần thể đô thị ngày càng hoàn thiện, bất động sản tại đây sẽ càng gia tăng sức hút", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Sun Centro Town: "Mảnh ghép" an cư – đầu tư

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón lượng khách tăng cao qua từng năm. Ảnh: Ánh Dương.

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy, 10 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đón 18,43 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Riêng Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón 57.000 lượt khách quốc tế, tăng 9% so với cùng kỳ, tạo ra nhu cầu lưu trú dài ngày với mức chi trả mạnh tại Bãi Cháy.

Sự tăng trưởng khách đến Bãi Cháy nói riêng, Quảng Ninh nói chung cho thấy sức hút mạnh mẽ của vùng đất di sản, đặc biệt là hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đồng bộ. Không chỉ là nơi đáng đến, Bãi Cháy đang trở thành nơi du khách muốn tìm kiếm căn hộ thứ hai hay biệt thự ven biển để an cư lâu dài.

Trong đó, Sun Elite City là "thỏi nam châm" kết hợp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí và tiềm năng đầu tư. Dự án thừa hưởng lượng "cầu" khổng lồ về lưu trú và thương mại. Đây chính là yếu tố giúp giá trị bất động sản khu vực duy trì tăng trưởng ổn định nhiều năm qua. Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Sun Elite City, cách biển chỉ 50m, tổ hợp Sun Centro Town đáp ứng nhu cầu về nguồn cung căn hộ cao cấp cho cả người dân địa phương lẫn du khách.

Căn hộ Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn "tuyệt đối điện ảnh" hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property.

Về giá trị an cư, Sun Centro Town được phát triển như một không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích. Thiết kế tầng đế và tầng mái cao 7m mang lại cảm giác sang trọng, thông thoáng, đồng thời tạo nên những không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Tiện ích nội khu (bể bơi, gym, spa, khu vui chơi trẻ em…) được bố trí thông minh, dễ tiếp cận giúp cư dân tận hưởng không gian sống thoải mái, tiện nghi, vừa đủ yên tĩnh nhưng chỉ vài phút là chạm đến nhịp sống sôi động của Bãi Cháy.

Ở góc độ đầu tư, Sun Centro Town sở hữu tiềm năng khai thác lưu trú vượt trội nhờ vị trí trung tâm hệ sinh thái Sun Elite City – nơi khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm luôn ở mức cao. Xu hướng "staycation", "workation" của khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ, đang tạo ra nhu cầu lớn cho mô hình căn hộ tiêu chuẩn quốc tế, vận hành linh hoạt, đầy đủ tiện ích…

Sun Centro Town sở hữu "1.001" tiện ích nội khu đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Theo các chuyên gia, quần thể Sun Elite City đang định hình một tọa độ sống – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế. Nhờ đó, Bãi Cháy sẽ tiếp tục củng cố vị trí trung tâm du lịch sôi động bậc nhất miền Bắc, kéo theo nhu cầu an cư và khai thác lưu trú tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm tới.

