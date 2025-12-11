Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thần tốc: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng một xã tại Hà Nội lấy ý kiến về quy hoạch 1/500 khu đô thị thể thao Olympic

11-12-2025 - 13:34 PM | Bất động sản

Vingroup đã có văn bản gửi tới UBND xã Thường Tín (Hà Nội) về việc phối hợp lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

UBND xã Thường Tín (Hà Nội) vừa có thông báo về việc niêm yết công khai, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cư dân có liên quan đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thể thao Olympic - khu B.

Theo thông báo, ngày 08/12, UBND xã Thường Tín nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về việc phối hợp lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, phê duyệt thông qua hình thức niêm yết công khai, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định, UBND xã Thường Tín thông báo thời gian lấy ý kiến từ 9/12 (ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày). Các ý kiến gửi về UBND xã Thường Tín trước ngày 30/12/2025.

Theo đó, Phòng Kinh tế xã Thường Tín có trách nhiệm phối hợp với Vingroup chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị thể thao Olympic - khu B.

Khu đô thị thể thao Olympic gồm 4 phân khu đã được thành phố duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Dự án có quy mô khoảng 10.000 ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha.

Trong đó, bao gồm khu A (quy mô lập quy hoạch 3.280 ha, thuộc phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh); khu B (4.560 ha, thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa); khu C (4.498 ha, thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín) và khu D (3.743 ha, thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hoà).

Tâm Nguyên

