Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 11/12, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ đánh giá ảnh hưởng và mối quan hệ với các phương thức vận tải

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết nội dung đầu tiên được làm rõ là ảnh hưởng của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với phương thức vận tải và các cảng hàng không lân cận.

Trong quá trình lập quy hoạch chuyên ngành quốc gia của 5 lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tính toán nhu cầu vận tải giữa các phương thức vận tải, trong đó có nhu cầu vận tải hàng không khu vực phía Bắc, nhất là mối quan hệ giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả giữa hai cảng.

Báo cáo cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp khoảng 922 ha được UBND tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2025. Các khu vực còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao gần 700 ha để nhà đầu tư tổ chức thi công. Về tái định cư, tỉnh đã quy hoạch 2 khu tái định cư với diện tích 337 ha và 2 khu công viên nghĩa trang. Hạ tầng khu tái định cư dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026, còn các công trình công cộng, công trình tôn giáo và tín ngưỡng dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Nhà đầu tư hiện đang triển khai thi công các công trình phục vụ APEC 2027 như đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu. Qua khảo sát thực tế của Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhà đầu tư đã huy động mạnh mẽ máy móc, thiết bị và nhân công cho các hạng mục san nền, xử lý nền đất yếu, thi công cọc đại trà. Theo tiến độ, công tác xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2026 để vận hành thử vào tháng 2/2027.

Đánh giá tác động tới di tích lịch sử, an ninh lương thực và sinh kế người dân

Về tác động đối với di tích lịch sử văn hóa, dự án ảnh hưởng tới 25 di tích, gồm 1 di tích quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh. Việc di chuyển các di tích được thực hiện với nguyên tắc "người dân tái định cư ở đâu sẽ được gắn với di tích ở đó", tổ chức tham vấn cộng đồng và bảo đảm việc di dời không làm ảnh hưởng đến giá trị gốc cấu thành di tích.

Về an ninh lương thực, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa phục vụ dự án đã nằm trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia được Chính phủ trình Quốc hội. UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định dự án không ảnh hưởng lớn đến nhu cầu lương thực của địa phương, do đó không tác động đến an ninh lương thực quốc gia.

Về sinh kế, dự án cần 1.200-1.500 lao động trong giai đoạn thi công, chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Khi đưa vào khai thác sẽ tạo khoảng 10.000 việc làm và sử dụng ít nhất 30% lao động địa phương. Nhà đầu tư đang phối hợp với địa phương để tổ chức hướng nghiệp và đào tạo nhân lực phù hợp nhu cầu.

Hoàn thiện quy hoạch và đầu tư hệ thống giao thông kết nối

Báo cáo giải trình cho biết hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch để kết nối thuận lợi với các tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô và tuyến kết nối Hà Nội. Dự án cũng tiếp cận hai tuyến đường sắt tốc độ cao là Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường sắt đô thị.

Về đầu tư, ngoài các tuyến cao tốc đã hình thành, Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đầu tư tuyến nối Hà Nội - Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức BT, dài 37 km, mặt cắt ngang 120 m, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2027. Tuyến Vành đai 4 đang được Hà Nội triển khai đầu tư. Tuyến đường sắt qua khu vực cũng đang được gấp rút khởi công để tăng khả năng kết nối giữa Gia Bình và Hà Nội cùng các tỉnh lân cận.

Dự án được xác định là bước đi chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không của Vùng Thủ đô. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ bổ trợ cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo động lực phát triển các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ.