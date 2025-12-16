Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc xin nộp thêm tiền dù đã khắc phục đủ

Ngày 15/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (vụ án Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa, nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ trực tiếp trình bày quan điểm kháng cáo, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu-, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn từng gửi đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm nhưng đã rút lại.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) trình bày trong suốt hơn 8 năm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy và nhiều năm là Ủy viên Trung ương Đảng, bản thân luôn dành toàn bộ thời gian, tâm huyết cho công việc, cùng tập thể lãnh đạo đưa Vĩnh Phúc từ một địa phương khó khăn trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, nguồn thu ngân sách nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Bị cáo cho biết khi nhận nhiệm vụ năm 2016, thu ngân sách của địa phương còn thấp, nhưng đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức cao nhất cả nước.

Trình bày về bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Lan cho rằng trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ, bản thân chưa nắm sâu các dự án. Khi thấy doanh nghiệp đầu tư tại địa phương nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân, bị cáo ủng hộ về mặt chủ trương nhưng khẳng định không ký vào bất kỳ giấy tờ nào, không có hứa hẹn hay cam kết với doanh nghiệp.

Bị cáo cũng cho biết hiện đang sống cùng mẹ già, bố đã mất, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, con gái bị mù bẩm sinh, không có khả năng lao động và tự chăm sóc bản thân. Bản thân bị cáo sức khỏe yếu, mắc bệnh tim và huyết áp. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về việc khắc phục hậu quả, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết ngay trong giai đoạn điều tra và xét xử sơ thẩm, bị cáo cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo tiếp tục đề nghị được dùng hai thửa đất đã mua để khắc phục thêm hậu quả chung của vụ án, đồng thời cho biết đã vận động các bị cáo khác tích cực khắc phục hậu quả.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, thừa nhận đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân và mong muốn được khắc phục thêm hậu quả để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo cho biết đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện trong thời gian qua.

Theo trình bày tại tòa, trong quá trình vụ án được đưa ra xét xử, ông Thành nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân.

Giai đoạn điều tra, bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nộp lại 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, cao hơn số tiền bị cáo bị xác định đã nhận hối lộ.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Lê Duy Thành tiếp tục đề nghị được nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả, luật sư bào chữa cho biết gia đình bị cáo đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp bổ sung. Bị cáo Thành cho rằng việc tự nguyện khắc phục thêm nhằm thể hiện sự ăn năn, mong được HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trước các đề nghị này, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết tại giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo đã khắc phục thừa nghĩa vụ tài chính theo bản án. Do đó, tại giai đoạn phúc thẩm, tòa không đặt ra vấn đề tiếp tục khắc phục hậu quả.

Trường hợp các bị cáo mong muốn đóng góp cho xã hội có thể thực hiện thông qua các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc; việc nộp tiền không phải căn cứ để xin giảm án.

HĐXX phúc thẩm ghi nhận đề nghị dùng hai thửa đất của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và khoản tiền 200 triệu đồng của bị cáo Lê Duy Thành, song cho biết chưa đưa ra quyết định chấp thuận tại thời điểm này.



