Chủ tịch HĐQT DIC Corp và người thân bị bán giải chấp hơn 800.000 cổ phiếu DIG

Mới đây, CTCP Chứng khoán MB (MCK: MBS, sàn HNX) đã có các văn bản báo cáo thông tin kết quả bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 15/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của DIC Corp đã bị bán giải chấp 634.300 cổ phiếu DIG.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch HĐQT, em gái của ông Cường, cũng đã bị bán giải chấp 180.000 cổ phiếu trong tổng số 301.500 cổ phiếu bị bán giải chấp.

Như vậy, tổng số cổ phiếu DIG mà ông Nguyễn Hùng Cường và em gái đã bị giải chấp là 814.300 cổ phiếu.

Trước đó, trong đợt phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, gia đình ông Cường tại DIC Corp đã không thực hiện hết quyền mua cổ phiếu.

Cụ thể, trong thời gian 3-14/11/2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường chỉ thực hiện 28,89 triệu trong tổng số 63,94 triệu quyền mua, tương đương mua vào 6,7 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá phát hành, Chủ tịch DIG đã chi 80,4 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường dự kiến sở hữu 70,64 triệu cổ phiếu.

Cùng thời gian trên, Bà Lê Thị Hà Thành cũng chỉ thực hiện 8,04 trong số 16,6 triệu quyền mua cổ phiếu, tương đương mua vào 1,86 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá chào bán, giao dịch này trị giá 22,4 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Lê Thị Hà Thành dự kiến sở hữu 18,46 triệu cổ phiếu.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT cũng chỉ thực hiện 6,9 triệu trong tổng số 14,48 triệu quyền mua, tương đương mua vào 1,6 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá chào bán, giao dịch trên trị giá 19,25 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền dự kiến sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu.



