Cận cảnh dự án nhà phố "chuẩn châu Âu" từ viên đá lát vỉa hè của Sunshine Group tại phía Tây Hà Nội

Những căn nhà phố đầu tiên đang định hình bản sắc riêng cho toàn bộ quần thể đô thị.

Từ lớp đá lát vỉa hè đến vật liệu ngoại thất: cách Sunshine Group kiến tạo giá trị thực trong dài hạn

Dù ít khi trở thành tâm điểm chú ý, hệ vỉa hè lại là lớp không gian phản ánh rõ nhất chất lượng đầu tư của một khu nhà phố. Tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, các tuyến vỉa hè nội khu được hoàn thiện bằng vật liệu đá bền vững, bề mặt xử lý chống trượt, lát theo mô-đun nhỏ tạo độ nén chắc và khả năng chịu tải cao đến hàng chục năm. Sắc đá trầm đồng thời làm nổi bật mặt đứng kiến trúc châu Âu phía trên. Đây không chỉ là lớp hoàn thiện hạ tầng, mà còn là nền thị giác quan trọng, duy trì diện mạo chỉn chu cho không gian phố thương mại trong dài hạn.

Các tuyến vỉa hè nội khu tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được hoàn thiện với nhóm vật liệu đá bền vững.

Bước vào từng căn nhà phố, thiết kế châu Âu tinh xảo được đầu tư đến từng chi tiết: Hệ lan can sử dụng nhôm/gang đúc, sơn tĩnh điện nhiều lớp kết hợp điểm nhấn ánh kim, tạo hình khối sắc sảo và độ bền vượt trội. Các phù điêu, phào chỉ và chi tiết trang trí được chế tác thủ công từ vật liệu cao cấp, bảo đảm sự đồng đều về thẩm mỹ trên toàn tuyến phố.

Từng chi tiết chế tác chuẩn mực, tạo nên vẻ sang trọng cuốn hút và sức sống trường tồn.

Hệ mái sử dụng đá slate đen Lai Châu (hoặc tương đương), bảo đảm khả năng chống chịu thời tiết và duy trì hình khối kiến trúc ổn định. Các chi tiết đặc trưng như cửa chính được đầu tư tỉ mỉ với gỗ lim Nam Phi, sơn cao cấp, kính hộp 2 lớp Low-E cùng hệ khóa kỹ thuật số từ Bosch, Kaadas, Hafele… được tích hợp hài hòa, tạo nên sự giao thoa mạch lạc giữa tinh thần cổ điển và tiện nghi hiện đại.

Một khoảng dừng thị giác, đủ để chậm lại giữa nhịp sống đô thị.

Ở lớp nền hoàn thiện, bậc tam cấp ốp đá Ivory Astoria (hoặc tương đương) kết hợp sân vườn lát đá bazan khò chải được lựa chọn có chủ đích nhằm bảo đảm sự đồng điệu về sắc độ, tỷ lệ và độ bền. Những hạng mục tưởng chừng nhỏ này đóng vai trò như phần "đế" kiến trúc, tôn nâng tổng thể công trình và hoàn thiện diện mạo đô thị một cách chỉn chu.

Dự án đô thị hàng hiệu tiên phong ứng dụng AI trong quản lý, vận hành và hỗ trợ kinh doanh thương mại

Nếu kiến trúc và vật liệu tạo nên bản sắc châu Âu, thì vị trí chính là "bệ phóng" để giá trị đó lan tỏa. Kế cận đại lộ Tây Thăng Long, kết nối trực tiếp vành đai 4, 3.5, quốc lộ 32 và đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu lợi thế liên kết vùng hiếm có. Khi hạ tầng hoàn thiện, đặc biệt trong bối cảnh đoạn Tây Thăng Long từ Văn Tiến Dũng đến Phạm Văn Đồng đã thống nhất phương án tái định cư và đang được đẩy nhanh tiến độ, thời gian di chuyển từ dự án tới Hồ Tây dự kiến rút ngắn còn khoảng 15 phút.

Việc cận kề hai cây cầu chiến lược Hồng Hà và Thượng Cát cũng giúp dự án gia tăng năng lực kết nối của dự án, đồng thời đón trọn động lực tăng trưởng của Tây Thăng Long – khu vực đang được định hình như một cực phát triển mới của Thủ đô.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hướng tới kiến tạo những tuyến phố thương mại sầm uất, trở thành điểm nhấn mới tại phía Tây Hà Nội.





Trên nền hạ tầng đó, dự án hình thành quần thể phố thương mại dọc trục xuyên tâm với gần 2.500 căn nhà phố, gồm hai dòng Grand Shophouse (5 tầng) và Elegant Shophouse (4 tầng), diện tích đất linh hoạt từ 50–168 m², trong đó diện tích lý tưởng nhất là các căn 75m2, 100m2. Quy mô này cho phép chủ sở hữu triển khai đa dạng mô hình kinh doanh như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom hay boutique…

Bên cạnh diện mạo kiến trúc, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn ghi dấu ấn khi ứng dụng toàn diện công nghệ AI, IoT, Robotics vào vận hành và khai thác thương mại, với các nền tảng thông minh như bãi đỗ xe thông minh, quản lý năng lượng thông minh, công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram… cùng robot phục vụ, drone giao hàng, xe điện tự hành... giúp tối ưu hiệu suất và gia tăng giá trị khai thác cho từng shophouse. Kết hợp hệ tiện ích đồng bộ như bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, bãi đỗ xe thông minh và hai đại công viên gần 200ha liền kề, toàn bộ dự án còn được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp thuộc hệ thống BWH Hotels, bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuẩn mực quốc tế.

Gia chủ khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh.

Ghi nhận vào giữa tháng 12/2025, nhiều dãy phố đã hoàn thành cất nóc, chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, tiến gần tới giai đoạn bàn giao từ năm 2026. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến an cư và kinh doanh đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội, nơi giá trị sống và giá trị thương mại cùng song hành và bền bỉ theo thời gian.



