Chưa từng có: Một tỉnh khởi công cùng ngày loạt dự án tỷ USD, từ KĐT 18 tỷ USD của Vingroup đến casino 2 tỷ USD của Sun Group

16-12-2025 - 19:04 PM | Bất động sản

Quảng Ninh ghi dấu mốc chưa từng có khi trong một ngày quy tụ hàng chục dự án sẽ khởi công, khánh thành, với tâm điểm là các siêu dự án tỷ USD của Vingroup và Sun Group.

Ngày 19/12 tới đây, Quảng Ninh dự kiến đóng góp gần 40 dự án đồng loạt khởi công, khánh thành. Các dự án khởi công, khánh thành tập trung trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng, nhà ở xã hội và một số dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, Quảng Ninh là tỉnh hiếm hoi tập trung nhiều siêu dự án tỷ USD, phủ rộng từ đô thị, năng lượng đến du lịch và hạ tầng. 

Tiêu biểu nhất là dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), diện tích thực hiện trên 4.100ha, bao gồm gần 1.000ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100ha thuộc phường Hà An. Tiếp đến, nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD. 

Ở Đặc khu Vân Đồn, hai dự án lớn được triển khai gồm Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp do Sun Group đầu tư, tổng vốn hơn 51.000 tỷ đồng và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn với vốn gần 1 tỷ USD. 

Ở nhóm công trình hạ tầng, Quảng Ninh cũng sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm như Đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục (dài 8,3km), vốn đầu tư khoảng 2.525 tỷ đồng; Đường ven biển kéo dài từ Trần Quốc Nghiễn đến Cầu Bang (7,4km), vốn đầu tư khoảng 2.590 tỷ đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (22,9km), vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng; Đường qua KCN Sông Khoai kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (6,5km), tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng, đều từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh có 3 điểm cầu trực tuyến tại các dự án, gồm: Nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu.

Đặc biệt, lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Đặc khu Vân Đồn sẽ là 1 trong những điểm cầu trung tâm trong cả nước (điểm cầu được truyền hình trực tiếp).



Dương Dương

An Ninh Tiền Tệ

