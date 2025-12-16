Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025

Ngày 12/12/2025, Kim Oanh Land - thành viên Kim Oanh Group - đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục Best Affordable Residential Developer - giải thưởng bất động sản châu Á 2025 do PropertyGuru tổ chức.

Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe và cạnh tranh với hàng loạt nhà phát triển uy tín, tầm cỡ, tại đêm Gala Dinner tối 12/12, Asia Property Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh Kim Oanh Land bởi những thành tựu nổi bật trong việc phát triển những dòng sản phẩm bất động sản chất lượng vượt trội với chi phí hợp lý, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người Việt.

Giải thưởng quy tụ hàng trăm chủ đầu tư và dự án xuất sắc, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm nhiều chuyên gia uy tín đầu ngành và được giám sát bởi HLB International - tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Đến nay, giải thưởng đã trở thành sân chơi nổi tiếng ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực bất động sản tại các quốc gia Châu Á.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Dora Nguyễn, Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group cho biết: "Chúng tôi hết sức vui mừng khi lần đầu tiên thương hiệu Kim Oanh Land ghi dấu ấn tại một giải thưởng quốc tế danh giá như Asia Property Awards." Bà nhấn mạnh: "Giải thưởng không chỉ củng cố vị thế của Kim Oanh Land nói riêng, Kim Oanh Group nói chung trên thị trường bất động sản khu vực, mà còn là minh chứng cho thấy hướng đi của chúng tôi là đúng đắn, phù hợp với nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển bền vững của ngành bất động sản".

Thừa hưởng triết lý phát triển theo con đường khát vọng nhân sinh "Vì con người - Vì cộng đồng - Vì tương lai" từ Kim Oanh Group, Kim Oanh Land kiên định định hướng trở thành thương hiệu bất động sản kiến tạo chuẩn sống mới, đặt khách hàng làm trung tâm của mọi nguồn lực phát triển.

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025 - Ảnh 1.

Giải thưởng là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với hành trình kiến tạo những tổ ấm chất lượng vượt trội với chi phí hợp lý cho người Việt của Kim Oanh Land

Không chỉ kiến tạo những ngôi nhà, Kim Oanh Land chú trọng tạo lập những không gian sống trọn vẹn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng lớn lao. Mỗi tổ ấm do Kim Oanh Land phát triển đều hướng tới 5 chuẩn sống mới: Ngôi nhà mới khởi nguồn từ những giá trị thật; không gian mới đậm dấu ấn xanh, bền vững; thế hệ mới kết nối yêu thương đa thế hệ, nhịp sống mới từ đô thị sôi động; cộng đồng mới văn minh, gắn kết.

Chỉ riêng trong năm 2025, Kim Oanh Land đã khởi công đồng loạt dự án thuộc chuỗi K-Home, gồm: K-Home Cityview, K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview - dự kiến cung cấp hơn 7.000 sản phẩm ra thị trường. Trước đó, 3.310 sản phẩm của K-Home New City đã được hấp thụ nhanh chóng, tạo tiếng vang lớn trên thị trường.

Đáng chú ý, dự án K-Home New City của Kim Oanh Land là dự án nhà ở xã hội tiên phong tại Việt Nam được phát triển theo tiêu chuẩn Singapore. Dự án đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE – một trong những chứng nhận danh giá toàn cầu về phát triển bền vững. Đây là hệ thống chứng nhận công trình xanh tập trung vào việc giúp các tòa nhà tiết kiệm tài nguyên hơn. Theo đó, K-Home New City đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí về tiết kiệm tài nguyên, với mức giảm 26% năng lượng, 28% nước tiêu thụ và 52% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí tiện ích hàng tháng của cư dân có thể giảm đến 20% mà vẫn đảm bảo chất lượng sống. Đồng thời, các giải pháp xanh còn giúp giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng khu vực, góp phần phát triển đô thị bền vững.

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025 - Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City của Kim Oanh Land mới ra mắt thị trường hôm 09/12

Ngoài dòng sản phẩm K-Home, Kim Oanh Land cũng tập trung phát triển phân khúc trung cấp và trung-cao cấp nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng. Mới đây nhất, ngày 09/12, Kim Oanh Land cũng chính thức khởi động dự án The Link City tại trung tâm hành chính Dầu Giây, Đồng Nai - hứa hẹn cung cấp 1.397 sản phẩm cùng hơn 50 tiện ích hiện đại, đa dạng.

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025 - Ảnh 3.

Kim Oanh Land nhận giải Best Affordable Residential Developer tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 hồi tháng 10/2025

Những nỗ lực bền bỉ của Kim Oanh Land trong hành trình kiến tạo chuẩn sống mới cho người Việt đã được ghi nhận không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế. Tháng 10/2025, Kim Oanh Land cũng đã vinh dự được trao danh hiệu Best Affordable Residential Developer tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2025, khẳng định uy tín và năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Asia Property Awards là giải thưởng danh giá được tổ chức thường niên với chuỗi gala vòng loại được tổ chức tại nhiều quốc gia trọng điểm khu vực Châu Á như Australia, Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Macau, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam…

