FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết liên tục đón tin vui lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục chấp thuận CTCP Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại.

Theo quyết định điều chỉnh, thời gian xây dựng và hoàn thành dự án được gia hạn từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028. Dự án được chia làm hai giai đoạn triển khai.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026, Tập đoàn FLC phải thi công hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội khu (không bao gồm hạ tầng kỹ thuật kết nối từ khách sạn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung) và hoàn thành xây dựng 32 căn nhà ở liền kề.

Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 3/2026 đến hết tháng 6/2028, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại, khối khách sạn, công viên cây xanh, đồng thời xây dựng xong 58 căn nhà liền kề còn lại, đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Tập đoàn FLC khẩn trương tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ đã được phê duyệt; tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Định kỳ, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình triển khai dự án về Sở Tài chính và Sở Xây dựng để phục vụ công tác theo dõi, giám sát.

Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (tên thương mại FLC Hilltop Gia Lai), được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 3,1 ha, tọa lạc tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP Pleiku).

Dù được khởi công từ quý III/2019, dự án sau đó rơi vào tình trạng thi công dang dở do phát sinh một số vướng mắc pháp lý, khiến tiến độ triển khai bị đình trệ trong thời gian dài trước khi được điều chỉnh và tái khởi động.

Đáng chú ý, năm 2024, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại dự án này, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc giao đất, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng. Trên cơ sở kết luận này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát để khắc phục theo đúng quy định.

Bên cạnh dự án FLC Hilltop Gia Lai, mới đây UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa, trong đó nhà đầu tư được chấp thuận là Tập đoàn FLC. Theo quyết định này, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm trên 969 tỷ đồng, quy mô 36 lỗ golf.

Tập đoàn FLC đã khởi công dự án vào tháng 4/2021, song sau đó việc triển khai phải tạm dừng. Ngày 28/11/2025 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực rừng thông thuộc phạm vi Dự án Sân golf Đak Đoa tại xã Đak Đoa.

Sau buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương thành lập các đội tuần tra, bảo vệ rừng thông trong khu vực dự án cho đến khi có phương án xử lý cụ thể.

Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đak Đoa cùng các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sau giai đoạn trải qua nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét trên thị trường bất động sản khi hàng loạt dự án trọng điểm ghi nhận tiến độ tích cực.

Mới nhất, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long (tên thương mại: GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã bước vào giai đoạn quan trọng, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 12/2025. Đại diện chủ đầu tư cho biết các hạng mục kết cấu chính đã hoàn thiện, bảo đảm điều kiện để thi công phần mái.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) gần đây cũng gây chú ý khi thi công vượt tiến độ gần một năm so với lộ trình ban đầu. Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng, đổ trần mái từ ngày 13/11/2025, và cất nóc giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ngoài hai dự án trên, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas (quy mô 433 phòng) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường vào giữa tháng 11, lãnh đạo FLC khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Tính đến hết tháng 9/2025, FLC đã bàn giao 2.301 trên tổng số 3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.



