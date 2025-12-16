Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia thuế: Doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng/năm, không lương hưu, không giảm trừ gia cảnh, vẫn phải nộp 10% thuế

16-12-2025 - 19:03 PM | Bất động sản

Theo chuyên gia, kể cả trong trường hợp người cho thuê đã cao tuổi, không có lương hưu hay nguồn thu nhập thường xuyên khác vẫn phải nộp tổng mức thuế 10% trên doanh thu.

Chuyên gia thuế: Doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng/năm, không lương hưu, không giảm trừ gia cảnh, vẫn phải nộp 10% thuế- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Hoạt động cho thuê nhà đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều cá nhân và hộ gia đình, đặc biệt với những người đã nghỉ hưu hoặc không còn nguồn thu ổn định từ tiền lương. Tuy nhiên, không ít trường hợp vẫn băn khoăn về nghĩa vụ thuế, nhất là khi doanh thu cho thuê ở mức cao.

Tại Hội thảo "Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh" diễn ra chiều 16/12, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã trực tiếp giải đáp những băn khoăn liên quan đến thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Theo đó, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi về trường hợp hai vợ chồng có tổng doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng mỗi năm, trong bối cảnh cả hai đều trên 65 tuổi và không có lương hưu.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, theo quy định hiện hành, thu nhập từ cho thuê nhà được xếp vào nhóm thu nhập từ kinh doanh và được tính thuế riêng, không gộp chung với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đáng lưu ý, khoản thu nhập này không được áp dụng giảm trừ gia cảnh, kể cả trong trường hợp người cho thuê đã cao tuổi, không có lương hưu hay nguồn thu nhập thường xuyên khác. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương trước đây.

Về nghĩa vụ thuế, người cho thuê nhà phải nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng được áp dụng với mức 5%, đồng thời thuế thu nhập cá nhân cũng ở mức 5%. Như vậy, tổng số thuế phải nộp tương đương 10% trên toàn bộ doanh thu cho thuê, không phân biệt chi phí phát sinh hay mức lợi nhuận thực tế. Chẳng hạn, với doanh thu cho thuê đạt 600 triệu đồng trong một năm, số thuế phải nộp sẽ là 60 triệu đồng.

Để giảm bớt áp lực thủ tục hành chính, pháp luật cho phép các bên linh hoạt thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà về việc bên thuê sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Trong trường hợp này, khoản thuế 10% nộp thay vẫn được coi là chi phí hợp lệ của bên thuê khi hạch toán, đồng thời giúp người cho thuê, đặc biệt là người cao tuổi, tránh phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thuế phức tạp.

Chuyên gia khuyến nghị, cá nhân cho thuê nhà cần chủ động theo dõi doanh thu hằng năm để xác định đúng ngưỡng chịu thuế, đồng thời quy định rõ trách nhiệm nộp thuế trong hợp đồng thuê.

Việc tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, ổn định cho hoạt động cho thuê bất động sản trong dài hạn.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Shark Lê Hùng Anh sẽ khởi công khu công nghiệp tích hợp AI quy mô gần 350 ha tại quê nhà trong 3 ngày nữa

Quá nhanh: Shark Lê Hùng Anh sẽ khởi công khu công nghiệp tích hợp AI quy mô gần 350 ha tại quê nhà trong 3 ngày nữa Nổi bật

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết liên tục đón tin vui lớn

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết liên tục đón tin vui lớn Nổi bật

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025

Kim Oanh Land vinh dự nhận giải “Best Affordable Residential Developer” tại Asia Property Awards 2025

15:30 , 16/12/2025
Lãi suất tăng, chung cư chững giá: Nhà đầu tư nên làm gì?

Lãi suất tăng, chung cư chững giá: Nhà đầu tư nên làm gì?

15:21 , 16/12/2025
Cận cảnh dự án nhà phố "chuẩn châu Âu" từ viên đá lát vỉa hè của Sunshine Group tại phía Tây Hà Nội

Cận cảnh dự án nhà phố "chuẩn châu Âu" từ viên đá lát vỉa hè của Sunshine Group tại phía Tây Hà Nội

15:16 , 16/12/2025
Chủ tịch HĐQT DIC Corp và người thân bị bán giải chấp hơn 800.000 cổ phiếu DIG

Chủ tịch HĐQT DIC Corp và người thân bị bán giải chấp hơn 800.000 cổ phiếu DIG

14:10 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên