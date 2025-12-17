Đề xuất 2 tuyến cao tốc trọng điểm khu vực miền núi phía Bắc với chiều dài 190km, tổng vốn đầu tư 40.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về việc quy hoạch tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên và tuyến đường cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo, xem xét bổ sung tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên và cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều này sẽ góp phần hình thành tuyến đường xuyên suốt kết nối các cao tốc hiện có ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, gồm cao tốc CT.10 (Đồng Đăng - Trà Lĩnh), cao tốc CT.07 (Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng), cao tốc CT.15 (Tuyên Quang - Hà Giang), cao tốc CT.05 (Hà Nội - Lào Cai) và cao tốc CT.03 (Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên).

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua, tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương lân cận đề xuất, thực hiện đầu tư các tuyến giao thông kết nối, thúc đẩy liên kết vùng, như đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ; Dự án đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới…, góp phần cải thiện khả năng thông thương, kết nối giữa các địa phương và với vùng Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, khả năng kết nối của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, thống nhất phương án tuyến kết nối vùng, đề xuất đưa vào quy hoạch 2 tuyến cao tốc được xây dựng hoàn toàn mới.

Cụ thể, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên có tổng chiều dài khoảng 120 km (trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 50 km); điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc CT.10, tại lý trình km0+600, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc CT.07, tại lý trình km78+00, tỉnh Thái Nguyên.

Tuyến cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang có tổng chiều dài khoảng 70 km (trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 30 km); điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc CT.07, tại lý trình km78+00, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc CT.15, tại lý trình km0+00, tỉnh Tuyên Quang.

Cuối tháng 3/2025, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng từng đề xuất bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tuyến đường kết nối tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang vào Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tính toán, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, nền đường rộng 24,75 m, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, nền đường rộng 22,5 m, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Hai tuyến cao tốc nêu trên, nếu được đưa vào quy hoạch và triển khai sớm, sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với hệ thống cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Lạng Sơn, tạo dư địa phát triển các khu công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistics và các khu đô thị của Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tuyên Quang; đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy thương mại biên giới và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa giữa Trung Quốc với khu vực trung du và miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng.



