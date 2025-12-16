Meypearl Harmony Phú Quốc đón sóng APEC 2027, thu hút giới đầu tư thông thái

Dự án không chỉ đón đầu chu kỳ tăng trưởng bùng nổ của Phú Quốc nhờ sự kiện APEC 2027, mà còn sở hữu chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn chưa từng có, mang lại lợi ích kép và tiềm năng sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn.

Đón đầu cú hích APEC 2027

Việc đầu tư vào Meypearl Harmony diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là giai đoạn 2025-2027 được xác định là "thời điểm vàng" phát triển của Phú Quốc.

Vị trí dự án Meypearl Harmony Phú Quốc

Đồng thời được hưởng lợi lớn từ các chính sách ưu đãi tài chính và giá trị nội tại vượt trội của dự án. Trong khi Phú Quốc đang được định vị với tầm nhìn trở thành trung tâm du lịch - hội nghị quốc tế hàng đầu. Sự kiện APEC 2027 được xem là chất xúc tác cho giai đoạn tăng trưởng này:

Hạ tầng đồng bộ: Hơn 9.200 tỷ đồng đang được đổ vào 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC, trong đó 10 dự án đã khởi công. Đây là nền tảng vững chắc cho sự bứt phá dài hạn của đảo Ngọc.

Sân bay quốc tế: Dự án mở rộng sân bay với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng sẽ thu hút khoảng 18-20 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, dự kiến hoàn thành cuối 2026.

Chính sách đặc thù: Chính phủ đang triển khai cơ chế ưu đãi đặc biệt cho Phú Quốc như: Mô hình khu Thương mại tự do, khu Trung tâm tài chính, thí điểm Casino và xây dựng khu phi thuế quan.

Meypearl Harmony: Sở hữu giá trị nội tại vượt trội

Nằm trong khu đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Harmony Phú Quốc sở hữu lợi thế vượt trội khi nằm trong 6% quỹ đất ven biển được cấp sổ hồng lâu dài, trong khi 94% các dự án ven biển khác không có được.

Meypearl Harmony - Tâm điểm kết nối APEC 2027

Điều này không chỉ đảm bảo giá trị bền vững của tài sản mà còn giúp nhà đầu tư yên tâm về vấn đề chuyển nhượng, khai thác cho thuê và bảo vệ quyền lợi lâu dài.

Vị trí thuận lợi: Tọa lạc trên đường ven biển Bãi Trường, cách biển chỉ 150m, thuộc 1 trong 8 "khu vực vàng" của Nam Đảo. Kết nối giao thông thuận tiện: 12 phút đến sân bay, 20 phút đến trung tâm Dương Đông.

Meypearl Harmony nằm tại vị trí huyết mạch, kết nối trung tâm

Tiện ích đẳng cấp: Thừa hưởng hệ sinh thái "All In One" với 78 tiện ích nội khu, bao gồm 10 tiện ích khách sạn 5 sao, 18 tiện ích trong nhà và 50 tiện ích ngoài trời.

78 tiện ích nội khu phục vụ cư dân tinh hoa

Chất lượng sống cao: Thiết kế được lấy cảm hứng từ du thuyền, 80% căn hộ view biển, bàn giao nội thất cao cấp Hafele, TOTO, Rossi.

Nội thất đạt chuẩn khách sạn 6 sao

Gói ưu đãi tài chính hấp dẫn

Chính sách bán hàng được công bố từ Chủ đầu tư

Nhà đầu tư (NĐT) đang được hỗ trợ tối đa với các chính sách hấp dẫn bán hàng đột phá tới từ Chủ đầu tư như: Cam kết cho thuê 36 tháng, đi kèm với mức chiết khấu 13,5% giá trị căn (trước VAT). Chính sách này được xem là một bảo chứng vững chắc về khả năng khai thác và dòng tiền ổn định cho NĐT.

Một trong những điểm nhấn của chính sách là giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 48 tháng. Trong suốt thời gian này, NĐT được miễn cả gốc và lãi suất, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư và chờ đợi căn hộ đi vào vận hành.

Ngoài ra, còn các ưu đãi bổ sung như: Miễn phí quản lý 2 năm đầu tiên; ưu đãi booking sớm lên đến 350 triệu đồng đối với căn 3 ngủ và 220 triệu đồng đối với căn 2 ngủ. Lịch thanh toán linh hoạt, kéo dài đến thời điểm bàn giao và ra sổ hồng.

Lợi thế thiên nhiên Phú Quốc

Bên cạnh những cú hích về hạ tầng và chính sách, sức hút vĩnh cửu và bền vững nhất của Phú Quốc chính là kho tàng thiên nhiên trời phú. Hòn đảo này sở hữu những bãi biển đẹp hàng đầu thế giới như: Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Trường với làn nước trong vắt hai mùa và là nơi hội tụ hệ sinh thái rạn san hô phong phú bậc nhất và là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Đặc biệt, Phú Quốc còn có nguồn nước ngầm dồi dào, suối khoáng nóng tự nhiên. Chính những tài nguyên không thể sao chép này tạo nên nền tảng vững chắc và khác biệt, biến Phú Quốc thành điểm đến nghỉ dưỡng, khám phá sinh thái và đầu tư bất động sản có giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Vẻ đẹp nguyên sơ của cát trắng và hàng dừa trải dài tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình tại Phú Quốc

Đầu tư vào Meypearl Harmony lúc này không chỉ là sở hữu một bất động sản, mà là nắm bắt cơ hội vàng từ làn sóng phát triển của Phú Quốc. Sự kết hợp giữa lợi thế vĩ mô (APEC 2027, hạ tầng đồng bộ), giá trị nội tại vượt trội (pháp lý, vị trí, tiện ích) và chính sách tài chính hỗ trợ mạnh tạo nên một công thức đầu tư chiến lược, hướng tới lợi nhuận bền vững.