Hà Nội đấu giá loạt khu đất vào cuối tháng 12/2025

Sáng ngày 20/12, UBND xã Phượng Dực (Hà Nội) sẽ tổ chức phiên đấu giá 28 thửa đất có tổng diện tích 2.477,26 m2 tại Khu Cánh chăn nuôi giáp Công ty Hoàng Phát thuộc thôn Đường La và thôn Phú Túc.



Các thửa đất có diện tích từ 80 đến 99 m², giá khởi điểm từ 4,6 triệu đồng/m². Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng đấu giá. Vòng đấu thứ nhất bước giá là 30 triệu đồng/m2; vòng đấu thứ hai bước giá là 1 triệu đồng/m2; vòng đấu thứ ba bước giá là 200.000 đồng/m2.

28 thửa đất thuộc thôn Đường La và thôn Phú Túc, xã Phượng Dực sẽ được đưa ra đấu giá

Cũng trong sáng ngày 20/12, tại Hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn sẽ diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 thửa đất từ LK03-3 đến LK03-12 khu Cổng Nội, xã Tam Hiệp (nay là xã Hát Môn) và 5 thửa đất từ L01-23 đến L01-27 khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn (nay là xã Hát Môn), TP Hà Nội.

Các thửa đất có diện tích 96 - 128 m2/thửa với giá khởi điểm 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2. Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tiếp đến, ngày 25/12, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ.

Các thửa đất có diện tích dao động từ 96 đến 134 m², giá khởi điểm từ 6,4 đến 7,9 triệu đồng/m². Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn.

Đáng chú ý, ngày 25/12 tới sẽ diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình), thành phố Hà Nội.

Tổng diện tích khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao là 3.366 m2. Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5-6 tầng, với tổng diện tích sàn 15.923m2.

Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn ở 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng. Như vậy, tổ chức tham đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án. Đơn vị tham gia phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Đến ngày 27/12, UBND phường Phú Diễn tổ chức đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư 8,5ha giáp đường Phú Diễn, với tổng diện tích hơn 14.351 m².

Trong đó, gần 6.500 m² đất được đấu giá để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà đầu tư tham gia phải đặt trước 143 tỷ đồng.

Nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu trực tiếp qua tối thiểu 5 vòng bắt buộc. Khoản tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm, tương đương với 142 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư để xây dựng dự án nhà ở thấp tầng trên khu đất là 76,76 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm.

Để có thể tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 157,9 tỷ đồng và phải bảo đảm khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. Bên cạnh năng lực tài chính, bên tham gia đấu giá phải đạt đủ yêu cầu về kinh nghiệm đầu tư, phát triển dự án theo quy định.

Đến ngày 29/12, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng, gồm các khu đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc với diện tích từ 95 đến 190 m², giá khởi điểm từ 5 đến 7 triệu đồng/m².



