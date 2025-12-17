Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nút giao An Phú dời mốc hoàn thành sang quý II/2026

17-12-2025 - 07:05 AM | Bất động sản

UBND TPHCM thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú đến quý II/2026, khi khối lượng thi công hiện đạt hơn 70%

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng) đến quý II/2026. Trước đó, theo Quyết định 869/2022 của UBND TPHCM, dự án được triển khai trong giai đoạn 2021–2025.

Nút giao An Phú dời mốc hoàn thành sang quý II/2026- Ảnh 1.

Nút giao An Phú được điều chỉnh thời gian thực hiện đến quý II/2026

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, tạo cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và hoàn thành các hạng mục còn lại theo quy định. Đến nay, khối lượng thi công công trình đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ báo cáo; đồng thời chủ trì tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo và việc tuân thủ các quy định liên quan. Đơn vị này phải khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; trong đó yêu cầu hoàn thành nhánh cầu N2 (gói thầu XL11) trước ngày 31-12-2025 và hoàn thành hầm chui HC1-02 (gói thầu XL6) trước ngày 15-1-2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải tăng cường quản lý chất lượng công trình, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, không để phát sinh tăng chi phí, lãng phí do kéo dài thời gian thực hiện dự án; đồng thời tập trung thực hiện các phần việc còn lại để hoàn thành thi công và quyết toán dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

