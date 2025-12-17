TS.KTS. Lê Quốc Hùng: Cấu trúc "Siêu đô thị" đa cực và vai trò hạt nhân của hành lang kinh tế sông Đồng Nai

TS.KTS. Lê Quốc Hùng cũng khẳng định sự trỗi dậy của Khu Đông không còn là dự báo mà đã trở thành động lực tăng trưởng tất yếu, với tâm điểm là hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai.

Cấu trúc "Siêu đô thị" đa cực: Khu Đông trở thành trục xương sống kinh tế

Dưới tác động của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và Quy hoạch tổng thể quốc gia mới, TS.KTS. Lê Quốc Hùng cho rằng cấu trúc không gian kinh tế của vùng TP.HCM mở rộng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ liên kết lỏng lẻo sang một thực thể thống nhất với 3 động lực chính, được ví như "kiềng 3 chân". Cụ thể, lõi trung tâm TP.HCM đóng vai trò Tài chính – Văn hóa – Lịch sử; phía Đông Nam với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cực logistics biển và công nghiệp nặng; phía Đông - nơi Đô thị Sân bay Long Thành và khu Đông sẽ trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo.

TS.KTS Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: "Khu Đông - phần mở rộng của TP.HCM bao gồm Đồng Nai, trở thành "tâm nối" chiến lược giữa 3 cực tăng trưởng lớn. Vị trí trung tâm ở phía Đông sông Đồng Nai, bao gồm Nhơn Trạch và Biên Hòa, khu vực này sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng đến TP.HCM và sân bay quốc tế, từ đó trở thành trọng điểm phát triển mới."

Điểm nhấn trong bài chia sẻ là khái niệm "Vành khăn phát triển phía Đông" – dải đô thị, công nghiệp hình thành dọc sông Đồng Nai, kết nối Biên Hòa – Long Thành – Nhơn Trạch. Theo TS.KTS. Lê Quốc Hùng, sông Đồng Nai không còn là ranh giới mà trở thành trục xương sống cảnh quan và kinh tế của toàn vùng. Khi các tuyến Vành đai 2, 3, 4 hoàn thiện, khu vực ven sông sẽ từ ngoại vi vươn lên thành vùng lõi phát triển, đưa khu vực phía Đông TP.HCM trở thành trọng tâm của vùng Đông Nam Bộ, đóng góp tới 40-50% tổng GDP cả nước.

Trong đó, sân bay Long Thành là "trái tim" của cực tăng trưởng phía Đông, được phát triển theo mô hình Aerotropolis – đô thị sân bay với mạng lưới hạ tầng đa phương thức, đưa Khu Đông vươn lên vị trí trung tâm phát triển.

Tuy không thuộc ranh giới hành chính nhưng sân bay Long Thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của TP.HCM

"Hạ tầng đi đến đâu thì giá trị sẽ gia tăng đến đó. Đầu tư vào phía Đông hiện nay không chỉ là đầu tư vào bất động sản, mà là tham gia vào quá trình kiến tạo cấu trúc mới của "Siêu đô thị" TP.HCM. Trong đó, các trục không gian ven sông Đồng Nai gắn liền với kết nối sân bay sẽ là những vùng giá trị gia tăng bền vững", TS.KTS. Lê Quốc Hùng cho biết.

Triết lý quy hoạch không gian sống giàu năng lượng tại Izumi City

Trong bối cảnh phía Đông TP.HCM trở thành tâm điểm phát triển, Izumi City – tọa lạc tại Long Hưng, Biên Hoà – đã trở thành một trong những dự án tiên phong đáp ứng chuẩn sống mới của cư dân tương lai ở khu vực này. Mang ý nghĩa là suối nguồn mùa xuân, Izumi City là biểu tượng cho sự tươi mới, sinh động và bền vững… được Nam Long cùng hai đối tác hàng đầu Nhật Bản hiện thực hóa bằng phương pháp quy hoạch 3 lớp (three-layer planning). Đây là một cách tiếp cận tiên tiến được sử dụng rộng rãi tại Nhật và các quốc gia phát triển, nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Izumi City sở hữu quy hoạch 3 lớp mới mẻ và khoa học

Đầu tiên, lớp mặt nước không chỉ có chức năng cảnh quan mà còn là giải pháp khí hậu thông minh. Không gian bờ sông 5,5km, hệ thống kênh đào và hồ điều hòa được bố trí khéo léo xuyên suốt các phân khu, tạo ra vi khí hậu mát lành, giảm nhiệt độ trung bình 2-3 độ C so với khu vực xung quanh.

Lớp thứ hai - cây xanh và công viên - được thiết kế như những "lá phổi xanh" của đô thị. Hơn 20ha công viên và mảng xanh không chỉ được phân bố đều khắp Izumi City mà còn được kết nối với nhau bằng những tuyến dạo bộ ven sông dài hơn 10km, tạo nên một hệ sinh thái xanh liền mạch, nơi cư dân có thể đi bộ, chạy bộ hay đạp xe từ đầu này đến đầu kia của đô thị với cảnh quan được thiết kế theo chủ đề hoa cỏ bốn mùa và khu vườn Nhật tĩnh lặng cùng những "pocket parks" - công viên nhỏ xinh nằm trong bán kính 3-5 phút đi bộ từ mỗi căn nhà...

Lớp thứ ba - tiện ích và không gian cộng đồng - chính là những yếu tố trọng điểm làm nên một cộng đồng văn minh - thịnh vượng hay còn được gọi là hạ tầng mềm: không gian kết nối, tiện ích đa dạng, và quan trọng nhất là triết lý "5 phút sống". Tại Izumi City, mọi tiện ích thiết yếu đều được bố trí hợp lý thành hệ sinh thái sống hoàn chỉnh trong bán kính 5 phút di chuyển từ nhà: clubhouse hiện đại, trường học nội khu chuẩn quốc tế, trục thương mại sôi động, quảng trường cộng đồng, khu thể thao đa năng...

Đầu tư ở phía Đông TP.HCM là đầu tư vào trục tăng trưởng chiến lược của siêu đô thị tương lai

Có thể nói, Izumi City sở hữu một DNA kiến trúc độc đáo. Nhiều nghiên cứu văn hóa chỉ rõ, người Nhật rất chú trọng đến "ma" (間) - khoảng không gian giữa các vật thể. Họ tin rằng không gian trống không phải là lãng phí mà là nơi để con người thở, để ánh sáng và gió vào, để tâm hồn được nghỉ ngơi. Triết lý này được thể hiện rõ nét trong quy hoạch Izumi City. Mật độ xây dựng thấp chỉ khoảng 30%, khoảng lùi rộng rãi giữa các căn nhà, hệ thống cây xanh dày đặc, và đặc biệt là sự tôn trọng tuyệt đối với thiên nhiên, mang lại không gian sống thư thái và tái tạo năng lượng cho gia chủ.