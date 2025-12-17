Hành trình 1.000 ngày vượt khó trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Hơn 1.000 ngày vượt khó

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, là đoạn tuyến dài nhất, có quy mô lớn nhất và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam. Trên tuyến có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4,5km. Trong đó, hầm Bình Đê (hầm số 3) dài 3.2km là hầm cao tốc lớn nhất cả nước; cùng hệ thống 77 cầu vượt, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công ngày 01/1/2023. Theo hợp đồng ký kết, dự án hoàn thành vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, trong chuyến kiểm tra tiến độ và động viên người lao động làm việc xuyên Tết Ất Tỵ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phải phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có công địa lớn và đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp, khối lượng thi công đồ sộ, trong khi tiến độ bị “siết chặt”… nên dự án này không chỉ là bài toán về kỹ thuật mà còn là hành trình gần 3 năm vượt qua những thách thức chưa từng có.

Phải sau hơn một năm rưỡi kể từ ngày khởi công, mặt bằng trên tuyến chính và các mỏ vật liệu mới cơ bản được bàn giao đủ để các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt.

Trong gần 3 năm triển khai, dự án còn phải trải qua ba mùa mưa kéo dài gần 8 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công nền đường, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút về đích.

Nhiều thời điểm dự án gặp phải tình trạng cản trở thi công, chính quyền địa phương phải quyết liệt vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ nhà thầu thi công.

Trong điều kiện quỹ thời gian thi công thực tế chỉ còn hơn một nửa so với kế hoạch, nhà thầu vẫn phải huy động hơn 12,6 triệu m³ đất đắp và 1,3 triệu m³ cát. Hơn nữa, tại hầm số 3, địa chất thực tế sai khác so với hồ sơ khảo sát ban đầu. Đá đào từ hầm không thể tận dụng, phải bổ sung gần 1 triệu m³ đá thương mại để bù đắp.

Cùng thời điểm, nguồn cung vật liệu tại địa phương nhiều lần bị gián đoạn do tranh chấp nội bộ tại mỏ đá. Có những ngày máy móc đứng im, công trường chờ từng khối đá để thi công. Thách thức chồng chất, thời gian về đích ngày càng ngắn lại, áp lực tiến độ đè nặng lên vai chủ đầu tư và các nhà thầu.

“Dù rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng khi nhận chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là nhiệm vụ thi công, mà là một sứ mệnh quốc gia, trọng trách nặng nề nhưng cũng là niềm tự hào lớn lao. Vì vậy, hàng nghìn con người trên công trường đã cùng chung một ý chí, cùng làm việc bằng “mệnh lệnh từ trái tim” , quyết đưa dự án về đích trước hạn” , ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ.

Về đích sớm 8 tháng

Để dự án về đích sớm, các nhà thầu đã huy động hơn 4.000 nhân sự, gần 1.800 đầu máy móc thiết bị, tổ chức thi công cả ngày, cả đêm, kể cả ngày lễ, ngày Tết.

Với các nhà thầu không đáp ứng đúng nhịp độ thi công yêu cầu, Tập đoàn Đèo Cả trong vai trò đứng đầu liên danh đã kiên quyết điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng để tránh tạo điểm nghẽn, đồng thời tăng cường bổ sung hàng chục mũi thi công, và huy động thêm hệ thống trạm nghiền, trạm vo, trạm trộn, bổ sung, hỗ trợ các mỏ đá địa phương nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục.

Hàng chục tỷ đồng đã được nhà thầu tự bỏ ra để chuyển đổi từ bê tông nhựa thông thường sang nhựa đường polyme với những đặc tính ưu việt, nâng cao chất lượng mặt đường. Nhà thầu cũng ứng trước chi phí đền bù, ký quỹ với địa phương để tạo niềm tin cho người dân, giữ nhịp thi công cho toàn dự án.

Nhiều cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng tại dự án, nhất là hạng mục thi công hầm. Với kinh nghiệm đã thi công hoàn thành nhiều dự án hầm đường bộ lớn trên cả nước, Nhà thầu đã cải tiến phương pháp truyền thống, sáng tạo ra phương pháp đào hầm “NATM hệ Đèo Cả” và áp dụng thi công tại cả ba hầm của dự án với tiến độ nhanh hơn gấp đôi so với phương pháp truyền thống.

Tại hầm số 3, lúc cao điểm, Nhà thầu đã phải huy động cùng lúc 10 bộ ván khuôn làm bê tông vỏ hầm, gấp đôi so với yêu cầu. Từng bước di chuyển ván khuôn, đổ bê tông được tính toán khoa học và chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong không gian hạn chế trong hầm.

Nhờ đó, thời gian thi công hầm số 3 được rút từ 1.260 ngày xuống còn khoảng 990 ngày. Hoàn thành sớm 270 ngày so với hợp đồng thi công, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến.

Nhớ lại những ngày thi công cao điểm, ông Nguyễn Năng Mạo - Tổ trưởng tổ mìn chia sẻ: “Thời gian gấp rút, làm hầm là công việc không được phép sai. Chỉ cần lơ là một chút cũng phải trả giá rất đắt, thậm chí bằng cả tính mạng. Với chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến từng đoạn hầm đào thông an toàn, từng mét đường dần thành hình giữa rừng núi, để bà con đi lại thuận lợi hơn”.

Gần ba năm miệt mài với những ngày dài và đêm trắng, hàng nghìn con người đã cùng chung một ý chí, tạm gác lại niềm vui riêng, lỡ hẹn nhiều khoảnh khắc quan trọng của gia đình để đưa dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích vượt tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước có hơn 3.000km đường cao tốc trong năm 2025.

Đánh giá về kết quả này, ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án) cho biết, Ban Quản lý dự án 2 ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu thi công như Tập đoàn Đèo Cả, Trường Long… đã đặt quyết tâm cao nhất, biến khó khăn thành động lực, không để trở ngại làm chậm bước tiến, đưa dự án khánh thành đúng dịp 19/12. “Đây không chỉ là thành quả của sự bền bỉ, mà còn là mảnh ghép quan trọng trong mục tiêu lớn của quốc gia”, ông Lê Thắng nhấn mạnh.

Khi đi vào khai thác, tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối vùng miền mà còn mở ra động lực phát triển mới cho kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hiện đại, đồng bộ, tự tin hội nhập và vươn tầm trong kỷ nguyên mới.