Sun Group chính thức giới thiệu Charmora City tại Nha Trang

"Harmony of Water" – lời dẫn nhập cho đô thị sống cùng thiên nhiên

Trong tự nhiên, nước chưa bao giờ ngừng dịch chuyển. Dòng nước len qua từng lớp đất, lớp đá, tích lũy năng lượng và đổi mới qua vô số chu kỳ để duy trì sự sống. Chính chuyển động bền bỉ và âm thầm ấy trở thành cảm hứng xuyên suốt cho câu chuyện được kể tại sự kiện giới thiệu Charmora City – nơi nước không chỉ hiện diện như một yếu tố cảnh quan, mà đóng vai trò nền tảng trong tư duy quy hoạch đô thị.

Ngay khi bước vào không gian chương trình, khách mời được dẫn dắt qua một trải nghiệm liền mạch xoay quanh yếu tố nước. Ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh được dàn dựng theo nhịp chuyển động mềm mại, tạo cảm giác thư thái và kết nối, giúp khách mời từng bước cảm nhận tinh thần phát triển mà Charmora City theo đuổi: một đô thị không tách rời thiên nhiên, mà vận hành hài hòa cùng thiên nhiên.

Mở đầu chương trình là đoạn phim giới thiệu Hệ sinh thái Sun Group, tái hiện hành trình Sun Group kiên định theo đuổi triết lý "Làm đẹp các vùng đất". Trong mạch kể, Charmora City được giới thiệu như bước phát triển tiếp theo trong hành trình đô thị của Sun Group tại các vùng đất giàu tiềm năng, nơi yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng không gian sống, mà còn là khả năng thích ứng lâu dài với điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu.

Đại diện chủ đầu tư Sun Group phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Group cho biết Charmora City không đơn thuần là một dự án bất động sản mới tại Nha Trang, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu dài hạn về điều kiện tự nhiên, văn hóa và xu hướng phát triển đô thị bền vững.

"Chúng tôi không đặt mục tiêu tạo ra một khu đô thị lớn, mà là một không gian sống có khả năng thích ứng với tự nhiên, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân và cho chính vùng đất Nha Trang," đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ hologram, tái hiện hành trình của nước qua ánh sáng và chuyển động. Dòng nước xuất hiện, lan tỏa, thấm hút và tái sinh, dẫn dắt người xem qua những hình ảnh rừng cây, mưa, ánh nắng và cấu trúc "bọt biển" – biểu trưng cho khả năng hấp thụ và hồi sinh của tự nhiên. Cao trào được đẩy lên khi hình ảnh ba đảo chức năng của Charmora City lần lượt hé lộ trong không gian ánh sáng, tạo dấu ấn thị giác rõ nét cho toàn bộ sự kiện.

Nhà đầu tư lắng nghe chia sẻ chi tiết về quy hoạch và định hướng phát triển của Charmora City.

Charmora City tiên phong hướng đến chuẩn sống bền vững

Charmora City tọa lạc tại tâm điểm phát triển Nam Nha Trang, với trung tâm hành chính mới là một phần trong quy hoạch tổng thể, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc cùng mạng lưới hạ tầng liên vùng. Nằm giữa hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc, dự án sở hữu địa thế "núi chầu – sông tụ", được xem là nền tảng thuận lợi cho phát triển đô thị ổn định và lâu dài.

Khu đô thị Charmora City được tổ chức thành ba đảo chức năng - hành chính, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng an cư.

Trên tổng quy mô 227 ha, trong đó khoảng 60 ha là mặt nước, Charmora City được tổ chức thành ba đảo chức năng vận hành liền mạch. Đảo Bắc đảm nhiệm vai trò hành chính và dịch vụ công, hình thành trung tâm làm việc và kết nối đô thị. Đảo Trung là không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm kinh tế đêm với chuỗi lễ hội, show diễn quanh năm và dịch vụ đôc đáo. Đảo Nam được định hình là khu an cư – nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse phát triển hài hòa cùng cảnh quan sinh thái.

Tại Đảo Nam, hai tòa tháp The Onsen và The Charm vừa được ra mắt đã góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian sống của Charmora City. The Onsen được định vị là điểm nhấn cao cấp theo chuẩn sống wellness, phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe gắn với không gian ven sông và cảnh quan sinh thái. Phân khu này tích hợp hệ tiện ích trị liệu lấy cảm hứng từ văn hóa tắm khoáng Nhật Bản, hướng đến nâng cao chất lượng sống lâu dài cho cư dân đô thị biển.

The Onsen là phân khu ra mắt đầu tiên, góp phần hoàn thiện chuẩn sống wellness tại Charmora City.

Trong khi đó, The Charm được định vị là tháp căn hộ cao tầng mang tính biểu tượng tại Nha Trang, nổi bật với kiến trúc hiện đại, vị trí ven sông và hệ tiện ích khoáng nóng tích hợp ngay trong tòa nhà, tạo dấu ấn riêng trong phân khúc căn hộ đô thị – nghỉ dưỡng và mở ra dư địa đầu tư ổn định.

Cách tổ chức không gian theo mô hình ba đảo cho phép khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang - Charmora City vận hành như một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, nơi các chức năng sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí được kết nối trong cùng một tổng thể. Việc áp dụng mô hình Sponge City trong quy hoạch giúp đô thị tăng khả năng thấm hút và điều tiết nước, cải thiện vi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

The Charm hứa hẹn trở thành tháp căn hộ biểu tượng tại Nha Trang với tiện ích khoáng nóng tích hợp ngay trong tòa nhà.

Với gần 1200 khách mời tham dự, sự kiện "Harmony of Water" không chỉ đánh dấu thời điểm Charmora City được giới thiệu ra thị trường, mà còn mở đầu cho hành trình kiến tạo một đô thị sống cùng nước, hòa mình vào thiên nhiên, nhưng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, cho cư dân và du khách, mở ra chương mới cho bất động sản Nha Trang.