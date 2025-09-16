Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi

16-09-2025 - 07:00 AM | Bất động sản

Mỗi căn nhà phố thương mại ở dự án Vinhomes Giảng Võ có 5 tầng nổi, 4 tầng hầm. Đặc biệt, đây là dự án thấp tầng duy nhất Việt Nam có hầm thông lên tới hơn 7 ha, rộng hơn cả hồ Giảng Võ.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 1.

Vinhomes The Gallery Giảng Võ (Vinhomes Giảng Võ) nằm tại khu đất “kim cương” cuối cùng còn lại trong quỹ đất trung tâm được cấp phép phát triển bất động sản. Nơi đây từng là triển lãm Giảng Võ nổi tiếng một thời.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 2.

Dự án có 199 căn nhà phố thương mại. Mức giá khởi điểm mỗi căn từ 78 tỷ đồng đưa Vinhomes Giảng Võ vào nhóm siêu bất động sản xa xỉ bậc nhất thị trường.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 3.

Từ dự án, cư dân kết nối trực tiếp tới các tuyến đường huyết mạch như Kim Mã, Giảng Võ, Cát Linh, Đê La Thành. Đặc biệt, nơi đây chỉ cách quảng trường Ba Đình hơn 2 km và cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 4 km.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 4.

Hơn thế, Vinhomes Giảng Võ còn nằm gần hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tuyến bus nhanh BRT, tuyến metro Cát Linh – Hà Đông hay tuyến metro sắp được xây dựng Văn Cao - Hoà Lạc. Điều này giúp cư dân dễ dàng di chuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 5.

Đặc biệt, dự án nằm sát tuyến vành đai một. Và chỉ trong 10 phút cư dân có thể kết nối tới các tuyến vành đai 2 và 20 phút tới vành đai 3.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 6.

Một trong những điểm nhấn tạo khác biệt là hầm để xe quy mô cực lớn với tổng diện tích hơn 7 ha, rộng hơn cả hồ Giảng Võ bên cạnh. Đây là hầm thông 4 tầng liên hoàn, đáp ứng 1.540 chỗ đỗ xe..

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 7.

Vinhomes Giảng Võ cũng là dự án hiếm hoi sở hữu tầm nhìn trực diện hồ Giảng Võ, mang lại trải nghiệm sống vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên ngay giữa lòng thủ đô.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 8.

Quy hoạch mặt bằng của dự án gồm 3 phân khu shophouse thương mại – dịch vụ với tổng cộng 199 nhà phố thương mại. Mỗi phân khu lấy cảm hứng từ những khu phố thương mại sầm uất nổi tiếng thế giới.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 9.

Hơn thế Vinhomes Giảng Võ còn có hệ sinh thái tiện ích đồng bộ gồm: Trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bể bơi bốn mùa, phòng gym, spa, vườn dạo bộ ven hồ…

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 10.

Đánh giá về các căn Vinhomes The Gallery Giảng Võ, giới đầu tư sành sỏi bất động sản cho rằng trong tương lai sẽ không bao giờ có một dự án với mật độ thấp và quy mô lớn như thế giữa trung tâm Ba Đình.

Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi- Ảnh 11.

Vinhomes Giảng Võ với vị trí kim cương, hạ tầng hoàn thiện, view hồ hiếm có và hệ thống hầm để xe lớn đã trở thành dự án nhiều “cái nhất” tại trung tâm Hà Nội.

Bài và ảnh: Văn Đoan

