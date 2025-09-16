Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi
Mỗi căn nhà phố thương mại ở dự án Vinhomes Giảng Võ có 5 tầng nổi, 4 tầng hầm. Đặc biệt, đây là dự án thấp tầng duy nhất Việt Nam có hầm thông lên tới hơn 7 ha, rộng hơn cả hồ Giảng Võ.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-du-an-hiem-hoi-nam-trong-vanh-dai-1-cua-vinhomes-gia-ban-thap-nhat-78-ty-dong-can-so-tang-ham-gan-bang-tang-noi-205250913154539609.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM