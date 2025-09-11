Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở

11-09-2025 - 06:23 AM | Bất động sản

Năm 2014, giá căn hộ rộng 100m2 tại tòa nhà Diamond Flower Tower khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó một chiếc sedan hạng D mới có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Đến nay, căn hộ đã tăng gần 3 lần lên 8 đến 10 tỷ đồng, còn chiếc xe cũng mất giá 3 lần, chỉ còn 400–500 triệu đồng.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 1.

Trước đây, chung cư thường bị coi là “tiêu sản” vì càng sử dụng càng mất giá và còn tốn thêm phí dịch vụ. Nhưng vài năm gần đây, thị trường bất động sản chứng kiến sự đảo chiều. Nhiều căn hộ sau gần một thập kỷ không những không giảm mà còn tăng gấp vài lần, trở thành kênh đầu tư sinh lời ổn định.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 2.

Tiêu biểu như khu đô thị Vinhomes Royal City trên đường Nguyễn Trãi. Năm 2013 – 2014, các căn hộ tại đây được chào bán với giá khoảng 37–49 triệu đồng/m2, đã bao gồm nội thất cao cấp. Sau hơn 10 năm, giá rao bán thứ cấp hiện phổ biến từ 90–160 triệu đồng/m2. Một căn hộ 131m2 từng có giá khoảng 5 tỷ đồng thì nay được chào bán tới 12 tỷ đồng, tức tăng gấp 2 lần.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 3.

Không chỉ giá bán, giá cho thuê ở Royal City cũng tăng mạnh. Nếu trước đây, căn hộ 2 phòng ngủ cho thuê chỉ 10 – 12 triệu đồng/tháng, thì nay dao động 18 – 25 triệu đồng, thậm chí căn hộ đẹp có thể đạt 30 triệu đồng/tháng. Điều này khiến Royal City trở thành một trong những “mỏ vàng” đầu tư cho thuê tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 4.

Tương tự, tòa nhà Diamond Flower Tower trên đường Lê Văn Lương khi mở bán vào năm 2014 có giá 31 – 41 triệu đồng/m2. Nơi đây được đánh giá cao về thiết kế nhưng từng vướng lo ngại vì vị trí giao thông đông đúc. Sau một thập kỷ, giá bán khoảng 80- 90 triệu đồng/m2.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Đức Bình, cư dân Diamond Flower Tower cho biết năm 2014, giá căn hộ rộng 100m2 là khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó một chiếc sedan hạng D mới có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Đến nay, căn hộ đã tăng gần 3 lần lên 8 đến 10 tỷ đồng, còn chiếc xe cũng mất giá 3 lần, chỉ còn 400–500 triệu đồng.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 6.

Như vậy, chung cư đã trở thành tài sản còn ô tô thì vẫn là tiêu sản như cũ, anh Bình kết luận.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 7.

Tòa Stellar Garden trên đường Lê Văn Thiêm cũng ghi nhận mức tăng giá ấn tượng. Mở bán vào năm 2017, giá bán khi đó khoảng 28 – 30 triệu đồng/m2. Đến nay, giá căn hộ tại đây đã tăng lên 72-89 triệu đồng/m2.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 8.

Điểm chung của các dự án này là đều nằm trong khu vực nội đô, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm. Các dự án mới ra mắt hầu hết rơi vào phân khúc trung và cao cấp với giá trên 100 triệu đồng/m2 và dự án mới dưới 60 triệu đồng/m2 đã gần như vắng bóng. Điều này khiến những căn hộ cũ cũng tăng theo.

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở - Ảnh 9.

Có thể thấy, những dự án như Royal City, Diamond Flower Tower hay Stellar Garden đã đi ngược lại quan niệm truyền thống về chung cư. Từ chỗ bị coi là tiêu sản, chúng đã chứng minh khả năng giữ giá và sinh lời vượt trội, trở thành tài sản thực sự trong danh mục đầu tư của nhiều người dân Thủ đô.

 Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng

Bài và ảnh: Văn Đoan

