Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM

05-09-2025 - 07:09 AM | Bất động sản

Dù phần lớn nhà ở khu đô thị Đông Tăng Long bỏ trống, treo biển bán gấp nhưng chỉ trong 2 năm giá đất nền và nhà phố liền kề tăng 20–23%. Biệt thự song lập tăng 40–63%, còn biệt thự đơn lập vọt lên gần 70%.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 1.

Khu đô thị Đông Tăng Long do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai tại Trường Thạnh, TP Thủ Đức cũ, nay thuộc phường Long Phước (TP.HCM). Với quy mô gần 160 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, dự án gồm đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse và căn hộ cao tầng.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 2.

Dự án nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 20km, sân bay Tân Sơn Nhất 23 km, sân bay Long Thành 29km, kết nối trực tiếp các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Vành đai 3 và tuyến Metro số 1.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 3.

Đáng chú ý, sau gần hai thập kỷ khởi công, Đông Tăng Long vẫn vắng bóng cư dân. Nhiều căn bỏ hoang, biển “nhà đất bán gấp”, “ngộp vốn” treo khắp nơi.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 4.

Tuy nhiên, nghịch lý là giá nhà đất tại đây vẫn leo thang. Khảo sát từ tháng 1/2024 đến nay, giá đất nền và nhà phố liền kề tăng 20–23%, một căn nhà phố 100m2 từ 6,5 tỷ đã lên 8 tỷ đồng. Đặc biệt, biệt thự song lập tăng 40–63%, còn biệt thự đơn lập vọt lên gần 70%.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 5.

Theo anh Long, một môi giới địa phương, mức giá hiện phổ biến tại Đông Tăng Long là khoảng 7 tỷ đồng cho lô đất nền 5x20, 8 tỷ đồng/căn nhà phố liền kề, 13–15 tỷ đồng/căn biệt thự song lập, còn biệt thự đơn lập 400m2 đang chào bán 40–60 tỷ đồng/căn, tùy vị trí.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 6.

Ghi nhận ngày 30/8, một số phân khu đã có cư dân dọn về ở và bắt đầu xây dựng. Tuy nhiên tỷ lệ nhà bỏ trống vẫn áp đảo.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 7.

Nhiều căn biệt thự bên trong dự án bị cỏ mọc um tùm, một số ngôi nhà khóa kín cửa từ nhiều năm.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 8.

Bên trong, các tấm biển “bán gấp, cho thuê” dán chi chít trên cửa nhà.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 9.

Hàng rào nhiều ngôi nhà đã hoen gỉ, tường nứt nẻ, sơn bong tróc, càng làm lộ rõ sự xuống cấp.

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 10.

Chị Thảo, một cư dân tại khu vực, cho biết: “Ở đây chủ yếu người ta mua để đầu tư, ít ai ở lâu dài. Thỉnh thoảng mới thấy có gia đình dọn về, còn lại đa số để trống hoặc rao bán lại.”

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM- Ảnh 11.

Còn theo một môi giới nhận định: “Ở đây tiếp giáp tuyến Vành đai 3, khi tuyến đường này hoàn thành, hy vọng khu đô thị sẽ khởi sắc, sôi động hơn”. Ảnh: Trọng Nguyên.

 Toàn cảnh khu vực sắp làm đường nối cầu Tứ Liên với đường 71.000 tỷ, đại đô thị của Vinhomes sẽ nối thẳng với sân bay lớn nhất miền Bắc

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

