Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM
Dù phần lớn nhà ở khu đô thị Đông Tăng Long bỏ trống, treo biển bán gấp nhưng chỉ trong 2 năm giá đất nền và nhà phố liền kề tăng 20–23%. Biệt thự song lập tăng 40–63%, còn biệt thự đơn lập vọt lên gần 70%.
An ninh Tiền tệ
