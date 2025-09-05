Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM

Tuy nhiên, nghịch lý là giá nhà đất tại đây vẫn leo thang. Khảo sát từ tháng 1/2024 đến nay, giá đất nền và nhà phố liền kề tăng 20–23%, một căn nhà phố 100m2 từ 6,5 tỷ đã lên 8 tỷ đồng. Đặc biệt, biệt thự song lập tăng 40–63%, còn biệt thự đơn lập vọt lên gần 70%.