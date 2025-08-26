Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc

26-08-2025 - 07:10 AM | Bất động sản

Tuyến Hương Lộ 2 nối dài tại Đồng Nai vừa kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vừa ‘giải cứu’ cầu Vàm Cái Sứt sau nhiều năm nằm chờ, vừa là ‘chìa khóa hạ tầng’ cho loạt dự án bất động sản tỷ USD ở Nam Biên Hòa.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 1.

Tuyến Hương Lộ 2 là dự án giao thông trọng điểm của Đồng Nai, dài 17km với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, kết nối Biên Hòa (cũ) với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong đó, đoạn 2 dài 5,2 km, vốn gần 2.500 tỷ đồng, là hạng mục then chốt nối từ cầu Vàm Cái Sứt ra cao tốc, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 2.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 24,5m, gồm 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp. Điểm đầu từ cầu Vàm Cái Sứt (Phường Long Hưng, Đồng Nai), đi qua khu vực ven sông Đồng Nai, kết thúc tại nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 3.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 4.

Đáng chú ý, trên tuyến có cầu Vàm Cái Sứt, hạng mục trọng điểm đã hoàn thành từ năm 2024 với chiều dài hơn 640 m, rộng 23,6 m, thiết kế 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư công trình này vào khoảng 400 tỷ đồng, chiếm hơn 15% tổng vốn đầu tư toàn đoạn 2.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 5.

Tuy nhiên, hiện cây cầu vẫn chưa thể đưa vào khai thác, nằm “chỏng chơ”giữa khu vực ven sông vì chưa có đường kết nối hai đầu.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 6.

Phía bên kia cầu, hướng về Long Thành, vẫn chỉ là những bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, chưa có dấu hiệu thi công đường dẫn.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 7.

Dưới chân cầu cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn đường dẫn vẫn chỉ là nền đất; sỏi đá, chưa được thi công, khiến công trình trị giá hàng trăm tỷ đồng chưa thể phát huy giá trị sử dụng.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 8.

Đặc biệt, do Hương Lộ 2 chưa được triển khai, cư dân từ các khu đô thị lớn phải đi hàng chục km qua Quốc lộ 51 để đ=kết nối TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Khi con Hương lộ 2 hoàn thành, quãng đường sẽ chỉ còn hơn 5 km.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 9.

Tiêu biểu là Khu đô thị Aqua City của Novaland, quy mô 1.000 ha với vốn hơn 5 tỷ USD, tái khởi động từ giữa năm 2025. Hiện giá nhà phố liền kề và biệt thự tại đây đang dao động từ 50 - 70 triệu đồng/m², vẫn thấp hơn chung cư và chỉ bằng 1/3–1/4 so với Vinhomes Grand Park phía bên kia sông.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 10.

Tương tự, Khu đô thị Izumi City do Nam Long Group cùng đối tác nước ngoài phát triển có quy mô 170 ha với vốn đầu tư khoảng 18.600 tỷ đồng, cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc- Ảnh 11.

Một môi giới tại đây cho biết giá bán một căn nhà phố hai mặt tiền diện tích 110 m² khoảng 6,4 tỷ đồng, tương đương 58,2 triệu đồng/m². “Giá hiện vẫn còn tốt, khi tuyến đường nối được khởi công, chắc chắn sẽ có biến động tăng.”

 Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay

Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay Nổi bật

Loạt thay đổi mới nhất về bảng giá đất, khung giá đất quy định tại Nghị định 226, người dân cần nắm rõ

Loạt thay đổi mới nhất về bảng giá đất, khung giá đất quy định tại Nghị định 226, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Lộ số vốn “khủng” để triển khai loạt hạ tầng kết nối Đồng Nai với Tp.HCM

Lộ số vốn “khủng” để triển khai loạt hạ tầng kết nối Đồng Nai với Tp.HCM

07:07 , 26/08/2025
Bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung bứt tốc: Khai phá “mạch vàng di sản” Quảng Trị

Bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung bứt tốc: Khai phá “mạch vàng di sản” Quảng Trị

20:00 , 25/08/2025
Quận 12 vươn lên tâm điểm hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng Tây Bắc TP.HCM

Quận 12 vươn lên tâm điểm hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng Tây Bắc TP.HCM

19:30 , 25/08/2025
Đà Nẵng: Điểm đến an cư lý tưởng cho thế hệ hưu trí

Đà Nẵng: Điểm đến an cư lý tưởng cho thế hệ hưu trí

19:30 , 25/08/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên