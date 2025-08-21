Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group
Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới sẽ được xây dựng trên nền khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Khu đất nằm sát sông Đồng Nai, cạnh Quốc lộ 1A và cách trung tâm TP.HCM chưa đến 30 km.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-vuc-se-xay-trung-tam-chinh-tri-hanh-chinh-dong-nai-moi-doi-dien-sieu-du-an-72000-ty-cua-sun-group-205250820142618917.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long
- Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2
- Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km
- Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn
- Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng