Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Đồng Nai đón tin vui: Tuyến cao tốc gần 8.500 tỷ đồng, dài 60 km, rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt được Thaco và Sơn Hải khởi công

19-08-2025 - 16:59 PM | Bất động sản

Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Người dân Đồng Nai đón tin vui: Tuyến cao tốc gần 8.500 tỷ đồng, dài 60 km, rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt được Thaco và Sơn Hải khởi công- Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Sáng 19/8, tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).

Đây là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai chọn để khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có chiều dài hơn 60km. Điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với quốc lộ 1, kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Dầu Giây; điểm cuối tại Km60+243,83 (cuối phạm vi nút giao với quốc lộ 20), kết nối với Dự án Đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Phú Lâm.

Dự án do liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải gồm: CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe…

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường gần 25m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái nhấn mạnh: Đây là tuyến cao tốc đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc góp phần hình thành trực nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ…

Thadico là doanh nghiệp thành viên của Thaco Group do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Thadico được biết đến nhiều với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Sala có tổng quy mô 257 ha nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các công trình BT hạ tầng đô thị như cầu Thủ Thiêm 2, bốn tuyến đường chính Thủ Thiêm.

Những năm gần đây, Thadico bắt đầu lấn sân mạnh sang lĩnh vực hạ tầng giao thông quy mô quốc gia. Mới đây, Thadico đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho lập hồ sơ dự án tuyến đường từ Đồng Xoài đến Vành đai 4 TP.HCM, đi qua tỉnh lộ 753 và cầu Mã Đà.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khánh thành công trình Triển lãm Top 10 thế giới, xác lập một kỷ lục chưa từng có

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khánh thành công trình Triển lãm Top 10 thế giới, xác lập một kỷ lục chưa từng có Nổi bật

Chưa từng có: Đông Anh cùng khánh thành, khởi công 2 công trình thiết lập kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á, trị giá 4,5 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Chưa từng có: Đông Anh cùng khánh thành, khởi công 2 công trình thiết lập kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á, trị giá 4,5 tỷ USD chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Chưa từng có: 250 dự án hơn 1,2 triệu tỷ đồng khánh thành, khởi công cùng 1 ngày đã tác động tích cực đến thị trường địa ốc

Chưa từng có: 250 dự án hơn 1,2 triệu tỷ đồng khánh thành, khởi công cùng 1 ngày đã tác động tích cực đến thị trường địa ốc

16:57 , 19/08/2025
Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM "tăng nhiệt"

Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM "tăng nhiệt"

16:23 , 19/08/2025
Sunshine Group khởi công hai đại dự án hơn 3 tỷ USD sáng 19/8

Sunshine Group khởi công hai đại dự án hơn 3 tỷ USD sáng 19/8

16:22 , 19/08/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không khí đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, sẽ tạo thành quả đặc biệt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không khí đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, sẽ tạo thành quả đặc biệt

15:25 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên