Người dân Đồng Nai đón tin vui: Tuyến cao tốc gần 8.500 tỷ đồng, dài 60 km, rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt được Thaco và Sơn Hải khởi công

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Sáng 19/8, tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).

Đây là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai chọn để khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có chiều dài hơn 60km. Điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với quốc lộ 1, kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Dầu Giây; điểm cuối tại Km60+243,83 (cuối phạm vi nút giao với quốc lộ 20), kết nối với Dự án Đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Phú Lâm.

Dự án do liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải gồm: CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe…

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường gần 25m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái nhấn mạnh: Đây là tuyến cao tốc đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc góp phần hình thành trực nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ…

Thadico là doanh nghiệp thành viên của Thaco Group do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Thadico được biết đến nhiều với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Sala có tổng quy mô 257 ha nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các công trình BT hạ tầng đô thị như cầu Thủ Thiêm 2, bốn tuyến đường chính Thủ Thiêm.

Những năm gần đây, Thadico bắt đầu lấn sân mạnh sang lĩnh vực hạ tầng giao thông quy mô quốc gia. Mới đây, Thadico đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho lập hồ sơ dự án tuyến đường từ Đồng Xoài đến Vành đai 4 TP.HCM, đi qua tỉnh lộ 753 và cầu Mã Đà.