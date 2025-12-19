BV Land khởi công Dự án Nhà ở xã hội Parc Ville tại Bắc Ninh

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới của BV Land trong hành trình tiên phong nâng tầm chuẩn sống mới cho nhà ở xã hội (NOXH), mang tới những không gian sống hiện đại, an toàn và bền vững.

Thiết kế chuẩn mực – Cam kết cho chất lượng và tầm nhìn dài hạn

Dự án được xây dựng trên lô đất CT thuộc Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì (BV Bavella Green Park), phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích đất 6.794 m², gồm 01 tòa chung cư cao 25 tầng và 704 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.584 người.

Parc Ville sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ giúp cư dân tận hưởng cuộc sống an toàn, tiện nghi và cân bằng: bể bơi, phòng gym, đài phun nước, vườn dạo bộ, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt chung, khu để xe và hạ tầng kỹ thuật đầy đủ. Sự đồng hành của các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu và các nhà thầu uy tín sẽ đảm bảo dự án đạt tiêu chuẩn cao về an toàn, kỹ thuật và chất lượng.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 30 tháng, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi được giao đất. Parc Ville được kỳ vọng trở thành hình mẫu NOXH có thiết kế đẹp và chất lượng cao tại Bắc Ninh, không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn đóng góp vào sự phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Tên gọi Parc Ville được phát triển từ tinh thần và không gian của BV Bavella Green Park – "Thành phố công viên ánh sáng tiên phong tại Bắc Giang". Từ một đô thị hiện đại, giàu bản sắc về cảnh quan và ánh sáng, BV Land muốn đưa tinh thần đó vào hạng mục nhà ở xã hội - nơi chất lượng sống và giá trị cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Nếu "Parc" (công viên) gợi về những khoảng không gian xanh rộng mở, nơi cộng đồng cùng sẻ chia và kết nối, thì "Ville" (thị trấn/ngôi làng nhỏ) lại gợi về hình ảnh một không gian sống thân thuộc, yên bình, gắn bó giữa con người với cộng đồng. Khi hai yếu tố hòa quyện, Parc Ville trở thành biểu tượng cho một nơi an cư chuẩn mực, nơi con người tìm thấy sự yên bình của một cộng đồng gắn kết và cảm hứng sống giữa khu đô thị tràn đầy năng lượng.

Parc Ville không chỉ là một dự án NOXH theo tiêu chuẩn thông thường, mà còn là tuyên ngôn của BV Land về hành trình kiến tạo chất sống mới: bền vững, nhân văn và đậm bản sắc.

Nhà ở xã hội nhưng chất sống được nâng tầm

Nhắc đến nhà ở xã hội, nhiều người vẫn hình dung những tòa nhà vuông khối, đơn giản, chất lượng thấp và thiếu tiện ích. BV Land muốn thay đổi tư duy đó bằng việc nâng chuẩn phát triển nhà ở xã hội, hướng đến chất lượng tiệm cận nhà thương mại.

Đại diện BV Land chia sẻ: "NOXH không thể chỉ là những khối nhà xây cho xong. Chúng tôi muốn tạo ra một không gian sống đẹp, tiện nghi, có kiến trúc hiện đại và cảnh quan được chăm chút. Khi được đầu tư đúng mức, NOXH hoàn toàn có thể đạt chất lượng gần như nhà thương mại, chỉ khác về tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện và một số hạng mục kỹ thuật."

Quan điểm này cho thấy sự nghiêm túc của BV Land trong việc tạo dựng môi trường sống văn minh, bền vững, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang lại giá trị sống mới cho cư dân có thu nhập thấp.

Đại diện BV Land nhấn mạnh thêm: "Có thể NOXH không sử dụng vật liệu xa hoa, đắt đỏ, nhưng kiến trúc, không gian chung và cảnh quan nhất định phải được quan tâm. Giống như một chiếc áo: vải có thể không quá đắt tiền, nhưng nếu may đo cẩn thận và chọn phụ kiện hợp lý, chiếc áo vẫn đẹp, chứ không phải làm qua loa rồi mặc lên là xong."

Theo đó, các dự án NOXH của BV Land sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn cơ bản của nhà thương mại, có đầy đủ tiện ích như bể bơi, phòng gym, không gian xanh, không gian cộng đồng, cảnh quan hiện đại… khác xa với hình ảnh cũ kỹ, đơn điệu, thiếu thốn mà xã hội từng quen thuộc. Quan trọng hơn cả, khi vận hành, BV Land đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng văn minh, bền vững – nơi cư dân thực sự cảm thấy tự hào khi sinh sống và gắn bó lâu dài.

Lễ khởi công Parc Ville mở ra hành trình mới trong chiến lược phát triển NOXH của BV Land – Nhà phát triển bất động sản luôn chú trọng giá trị nhân văn, bản sắc và tính bền vững. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của BV Land trong việc mang đến những sản phẩm bất động sản có dấu ấn riêng, vì cộng đồng, vì tương lai. Parc Ville đang sẵn sàng trở thành điểm sáng mới trong bức tranh phát triển NOXH tại miền Bắc những năm tới./.